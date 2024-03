Seravezza Mármores e Granitos, de SP, quer fábrica de Colatina funcionando em abril

Líder nacional na fabricação de pias de granito para lojas e construtoras, a Seravezza Mármores e Granitos, de São Paulo, está fazendo um investimento de R$ 20 milhões em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. As obras já estão em estágio final e a ideia é ligar as primeiras máquinas, no polo Mario Cassani, no mês de abril.