Sai acordo sobre antecipação dos royalties feita em 2003 e Estado vai receber R$ 1 bi

O governo do Espírito Santo e a União chegaram a um acordo sobre o montante devido pelo Estado ao governo federal, desde julho de 2003, por causa do empréstimo tomado para quitar salários atrasados do funcionalismo público. A assinatura está marcada para a tarde desta quinta-feira (07), em Brasília, na Advocacia-Geral da União, e vai contar com as presenças do governador Renato Casagrande, do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O valor acordado ficou pouco acima de R$ 900 milhões, mas, como o Estado receberá o dinheiro até o final do ano que vem, os juros farão o montante chegar a R$ 1 bi. Todo o dinheiro irá para do Fundo de Infraestrutura.

O acordo põe fim ao processo que corria no Supremo Tribunal Federal. O governo capixaba argumentava que as condições de pagamento ficaram muito desfavoráveis depois de um aditivo estabelecido em 2005 pela Secretaria do Tesouro Nacional. A ação judicial foi fundamentada a partir de um trabalho da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda. Uma auditoria financeira realizada pelo Tesouro Estadual identificou desequilíbrio econômico-financeiro. O argumento inicial foi apresentado em 2011, mas a União, na época, não topou a revisão e o caso foi parar no STF em 2013.

O empréstimo foi tomado no início do primeiro mandato de Paulo Hartung, momento em que as finanças do Estado estavam em frangalhos. Sem ter de onde tirar, o governo estadual propôs ao governo federal (começo do primeiro mandato de Lula) uma antecipação dos royalties de petróleo e gás natural que seriam extraídos em território capixaba nos próximos 20 anos. Importante lembrar que a indústria de óleo e gás não tinha, no Espírito Santo, o tamanho que tem hoje. Foram antecipados R$ 350,7 milhões, o suficiente para quitar quase três meses de salários atrasados dos servidores - problema que se arrastava por quase uma década - e para dar estabilidade ao governo de Hartung, que ainda engatinhava.

