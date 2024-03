Portocel amplia sua área em 60% para dar conta do crescimento

Portocel, em Aracruz, incorporou, somente em 2023, 300 mil m² à sua área operacional, ampliando em 60% o espaço disponível para a movimentação de cargas. A nova área fica ao lado do terminal portuário da Suzano e da Cenibra. A intenção é diversificar cada vez mais as atividades do complexo originalmente implantado para operar celulose e cargas florestais. Café, fertilizantes e veículos estão no radar.