Viação Águia Branca investe mais de R$ 60 milhões em novos ônibus

A Viação Águia Branca está comprando 60 ônibus novos, um investimento de R$ 63 milhões. Os primeiros 30 carros chegam agora em março e são do modelo RS, com dois eixos, da Mercedes-Benz. Serão usados nas rotas mais curtas. Em novembro, serão entregues os outros 30, do modelo RSD, com três eixos, também da fabricante alemã. Estas são as compras já fechadas, são boas as possibilidades de o investimento na renovação da frota ser ampliado.



"Dependendo da demanda, podemos chegar a 90 ônibus novos comprados em 2024. Meu objetivo é comprar mais 30, mas ainda preciso aguardar um pouco mais para levar o pedido adiante. As compras fechadas até agora são de veículos menores, com dois e três eixos, caso fechemos mais uma, praticamente a metade será dos chamados double deck, que são os ônibus com dois andares, que, claro, demandam um aporte maior", explicou Paula Corrêa, CEO da Viação Águia Branca.