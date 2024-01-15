Portocel fecha 2023 com o maior movimento de cargas da história

Portocel, em Aracruz, teve um 2023 histórico. O porto da Suzano e da Cenibra registrou,
no ano passado, a movimentação de 6,65 milhões de toneladas de cargas, avanço de 6% em relação a 2022. Muito embora o terminal venha, nos últimos anos, ampliando a variedade de cargas transportadas, a celulose segue dominando - 6,24 milhões de toneladas (93,8%). Só em dezembro foram embarcadas 642,8 mil toneladas, 33% acima do registrado no mesmo mês de 2022. Mais um recorde.
Além de celulose, em 2023 o terminal movimentou 412 mil toneladas de produtos siderúrgicos e cargas gerais. No ano passado, foi feito um importante investimento para a ampliação de área disponível para armazenagem interna, com a entrada de novos galpões e a incorporação de uma área de aproximadamente 300 mil m². O objetivo, segundo Alexandre Mori, gerente de Operações de Portocel, é ampliar a estrutura e atrair novas cargas.
A capacidade total de Portocel é para 7,5 milhões de toneladas por ano, ou seja, o ano fechou com o porto girando em 88,6% de sua capacidade máxima.