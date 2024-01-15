Portocel fecha 2023 com o maior movimento de cargas da história

Além de celulose, em 2023 o terminal movimentou 412 mil toneladas de produtos siderúrgicos e cargas gerais. No ano passado, foi feito um importante investimento para a ampliação de área disponível para armazenagem interna, com a entrada de novos galpões e a incorporação de uma área de aproximadamente 300 mil m². O objetivo, segundo Alexandre Mori, gerente de Operações de Portocel, é ampliar a estrutura e atrair novas cargas.