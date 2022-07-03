Diversificação: Portocel faz primeiro embarque de celulose solúvel

Na noite de sexta-feira (1º), Portocel, porto da Suzano e da Cenibra,
deu um importante passo rumo à ampliação do negócio envolvendo carga de terceiros. Foram embarcados 3,9 mil toneladas de celulose solúvel produzida pela LD Celulose, fábrica de R$ 5 bilhões recentemente inaugurada em Indianápolis, no Triângulo Mineiro. Embora seja celulose, o produto nada tem a ver com o negócio dos sócios do terminal localizado em Barra do Riacho, Aracruz.
A LD é uma joint venture entre o grupo austríaco Lenzing e a brasileira Duratex. O material embarcado no terminal capixaba será enviado às unidades do grupo europeu. O produto veio pela Ferrovia Vitória-Minas, em 62 vagões. Para receber essa nova carga, Portocel investiu R$ 38 milhões na ampliação do ramal ferroviário que chega até o porto e na construção de uma cobertura sobre parte dos trilhos na proximidade dos armazéns.
“A parceria com a LD Celulose está em linha com a nossa estratégia de atrair novos clientes e serviços e fortalecer nosso posicionamento como opção logística diferenciada”, disse Alexandre Mori, executivo de Operações de Portocel. O terminal, construído para exportar a celulose produzida por Aracruz Celulose (hoje Suzano) e Cenibra, está abrindo espaço para carga de terceiros. Além da LD, empresas de rochas ornamentais exportam sua produção por ali. Diante do sério gargalo logístico enfrentado pelo Estado e pelo país, a ideia dos donos do terminal é ampliar a carteira de clientes. Necessitados não faltam.