Diversificação: Portocel faz primeiro embarque de celulose solúvel

A LD é uma joint venture entre o grupo austríaco Lenzing e a brasileira Duratex. O material embarcado no terminal capixaba será enviado às unidades do grupo europeu. O produto veio pela Ferrovia Vitória-Minas, em 62 vagões. Para receber essa nova carga, Portocel investiu R$ 38 milhões na ampliação do ramal ferroviário que chega até o porto e na construção de uma cobertura sobre parte dos trilhos na proximidade dos armazéns.

“A parceria com a LD Celulose está em linha com a nossa estratégia de atrair novos clientes e serviços e fortalecer nosso posicionamento como opção logística diferenciada”, disse Alexandre Mori, executivo de Operações de Portocel. O terminal, construído para exportar a celulose produzida por Aracruz Celulose (hoje Suzano) e Cenibra, está abrindo espaço para carga de terceiros. Além da LD, empresas de rochas ornamentais exportam sua produção por ali. Diante do sério gargalo logístico enfrentado pelo Estado e pelo país, a ideia dos donos do terminal é ampliar a carteira de clientes. Necessitados não faltam.