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Infraestrutura capenga

Ferrovia, 262, 101... Gargalos do ES chegam aos presidenciáveis

Federação das Indústrias do Estado apresentou aos candidatos à presidência da República principais problemas logísticos do Espírito Santo

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 14:32

Públicado em 

29 jun 2022 às 14:32
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Obras de recuperação da BR-262 em trechos afetados pelas chuvas do fim de 2019 e início de 2020
Obras de recuperação da BR-262: iniciativa privada não tem interesse em assumir rodovia Crédito: Luciney Araújo/2020
A Federação das Indústrias do Espírito Santo levou aos presidenciáveis o que considera os principais gargalos logísticos do Estado: duplicações das BRs 101 e 262, e investimentos na conexão ferroviária do Espírito Santo com as demais regiões do país. No que cabe à Findes, esses serão os principais pontos do documento que a Confederação Nacional da Indústria entregará aos candidatos à presidência da República.
A lentidão em se resolver a questão da 262, a demora no licenciamento ambiental para o trecho Norte da BR 101 e a falta de um aceno federal sobre o nó ferróviário do Estado (que acaba atrapalhando, por exemplo, investimentos em novos portos) incomodam bastante os industriais capixabas e empresários dos demais setores da economia capixaba.
"Para isso avançar, precisamos que o governo federal esteja empenhado em trabalhar em um plano estruturante. Investir em infraestrutura é abrir caminhos para o desenvolvimento do país. Por isso, para nós, é tão importante fazer parte deste debate”, afirmou a presidente da Findes, Cris Samorini.
Estudo feito pela Findes mostra que, em 2010, de cada 100 toneladas de milho exportados pelo Brasil, 12,2 toneladas saíam por portos capixabas. No ano passado, de cada 100 toneladas, 1,5 tonelada saiu por aqui. Um encolhimento de 87,7%. Para a federação, o Estado sofre com o apagão da Ferrovia Centro-Atlântica, principalmente na Serra do Tigre, em Minas Gerais, que deveria ser o canal principal para a vinda dos grãos produzidos no Centro-Oeste para os portos capixabas.
Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PL) participaram do evento. Lula (PT) não foi e não mandou representantes.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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