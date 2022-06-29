Ferrovia, 262, 101... Gargalos do ES chegam aos presidenciáveis

"Para isso avançar, precisamos que o governo federal esteja empenhado em trabalhar em um plano estruturante. Investir em infraestrutura é abrir caminhos para o desenvolvimento do país. Por isso, para nós, é tão importante fazer parte deste debate”, afirmou a presidente da Findes, Cris Samorini.
Estudo feito pela Findes mostra que, em 2010, de cada 100 toneladas de milho exportados pelo Brasil
, 12,2 toneladas saíam por portos capixabas. No ano passado, de cada 100 toneladas, 1,5 tonelada saiu por aqui. Um encolhimento de 87,7%. Para a federação, o Estado sofre com o apagão da Ferrovia Centro-Atlântica, principalmente na Serra do Tigre, em Minas Gerais, que deveria ser o canal principal para a vinda dos grãos produzidos no Centro-Oeste para os portos capixabas.
Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PL) participaram do evento. Lula (PT) não foi e não mandou representantes.