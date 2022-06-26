"Não vejo ruptura econômica, não importa o vencedor da eleição", diz gestor

O cenário americano é um pouco mais complicado que o cenário local. Eles fizeram uma política fiscal muito mais agressiva que a nossa, colocaram muito mais dinheiro na economia. Então, o Brasil está numa situação fiscal mais tranquila, fazendo superávit primário, um crescimento que tem surpreendido para cima, puxado pelas commodities. Muita gente falava de PIB zero em 2022, nós acreditamos em 2%, o que ajuda muito, torna a trajetória da dívida mais estável. Isso facilita mantermos esse processo de contratar pessoas, ampliar mercado de trabalho e estabilizar a inflação, já que aumentamos os juros mais rápido que nos Estados Unidos. Creio que no próximo ano iniciaremos um processo de queda das taxas de juros no Brasil, já observamos um início de processo de queda na inflação.