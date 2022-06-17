Privatização da ES Gás: companhia é avaliada em mais de R$ 1 bilhão

No final de 2021, a Assembleia Legislativa deu seu ok para a privatização. A operação será feita na Bolsa de Valores de São Paulo. A ES Gás atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização, cogeração e termelétrico. São mais de 60 mil consumidores. Com mais capital privado e, consequentemente, mais investimentos, a expectativa do governo capixaba é que esse número de clientes avance bastante, melhorando a competitividade energética do Estado.

O debate que se avizinha dentro do governo é vender ou não toda a sua participação na empresa. Há os que defendam vender tudo - se forem vencedores, com base no valuation, seriam mais de R$ 500 milhões no caixa do Estado. E os que argumentam que manter uma participação, não majoritária, mas suficiente para ter assento no conselho é importante. O governador Renato Casagrande está ouvindo os dois lados e vai tomar a decisão até agosto.