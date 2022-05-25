Tribunal dará prioridade máxima à análise da privatização da ES Gás

Rodrigo Chamoun, presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, assumiu o compromisso de analisar a desestatização da empresa de distribuição de gás do Estado no menor espaço de tempo possível. "Assim que chegar ao tribunal colocaremos no corredor preferencial, na prioridade máxima", garantiu o conselheiro.

O governo do Estado que até o dia 31 de maio o BNDES entregue a modelagem do processo de privatização. Este material vai apontar valor de venda, por exemplo. Assim que o modelo estiver pronto, a área técnica do TCES fará a sua análise, depois o documento vai para o plenário. Chamoun espera que tudo isso aconteça num prazo de até seis meses, ou seja, até o final do ano.