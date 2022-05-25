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Tribunal dará prioridade máxima à análise da privatização da ES Gás

Rodrigo Chamoun, presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, disse que vai criar um "corredor preferencial"

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 17:02

Públicado em 

25 mai 2022 às 17:02
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Gasoduto Cacimbas-Catu chegando à unidade de tratamento de Linhares (ES)
Governo do Estado e Vibra são os sócios da ES Gás, responsável pela distribuição de gás natural no ES  Crédito: Agência Petrobras
Rodrigo Chamoun, presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, assumiu o compromisso de analisar a desestatização da empresa de distribuição de gás do Estado no menor espaço de tempo possível. "Assim que chegar ao tribunal colocaremos no corredor preferencial, na prioridade máxima", garantiu o conselheiro.
O governo do Estado que até o dia 31 de maio o BNDES entregue a modelagem do processo de privatização. Este material vai apontar valor de venda, por exemplo. Assim que o modelo estiver pronto, a área técnica do TCES fará a sua análise, depois o documento vai para o plenário. Chamoun espera que tudo isso aconteça num prazo de até seis meses, ou seja, até o final do ano.

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No final do ano passado, a Assembleia Legislativa deu seu ok para a privatização. A venda da ES Gás deve ocorrer por meio da venda de 25% das ações por parte de cada acionista – o Governo do Estado (que possui 51% do capital) e a Vibra, antiga BR Distribuidora (com 49%). A operação será feita na bolsa de Valores de São Paulo. A ES Gás atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização, cogeração e termelétrico, totalizando mais de 60 mil unidades consumidoras.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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