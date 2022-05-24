Vitória volta a ter voos diretos e diários para Fortaleza

Em mais um movimento que mostra o retorno à normalidade das operações das empresas aéreas, Latam e Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto Eurico Salles, fecharam acordo e, a partir de julho, Vitória voltará a ter voos diários e diretos para Fortaleza.

O anúncio oficial ainda não foi feito, mas as passagens já estão sendo comercializadas pelo site da aérea. Trata-se de um importante destino do Nordeste, forte nos negócios e fortíssimo no turismo. Sem o voo direto, na maior parte das vezes os capixaba tinha que fazer conexão em São Paulo antes pousar em Fortaleza.