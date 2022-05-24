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A partir de julho

Vitória volta a ter voos diretos e diários para Fortaleza

Vai ser uma bela economia de tempo: com conexão, a viagem dura no mínimo 6 horas. Com voo direto, 2h40

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 18:30

Públicado em 

24 mai 2022 às 18:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Avião cruza o céu de Camburi e segue para pousar no Aeroporto de Vitória
Movimentação na região do Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ
Em mais um movimento que mostra o retorno à normalidade das operações das empresas aéreas, Latam e Zurich Airport Brasil, administradora do Aeroporto Eurico Salles, fecharam acordo e, a partir de julho, Vitória voltará a ter voos diários e diretos para Fortaleza.
O anúncio oficial ainda não foi feito, mas as passagens já estão sendo comercializadas pelo site da aérea. Trata-se de um importante destino do Nordeste, forte nos negócios e fortíssimo no turismo. Sem o voo direto, na maior parte das vezes os capixaba tinha que fazer conexão em São Paulo antes pousar em Fortaleza.
Vai ser uma bela economia de tempo: com conexão, a viagem dura no mínimo 6 horas. Com voo direto, 2h40.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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