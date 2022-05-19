Fábrica capixaba de fertilizantes anuncia investimento de R$ 7 milhões

"Somos grandes produtores de alimentos, mas temos uma fragilidade flagrante, 80% do nosso fertilizante vem de fora. Somos dependentes. Nosso produto tem tecnologia local e 50% da matéria-prima vem do próprio Espírito Santo, é uma vantagem competitiva", argumenta Maurício Cota, diretor-técnico da Natufert.

Com um ciclo de produção que pode levar cinco meses, o investimento será feito no espaço de armazenagem da empresa, para que a produção não seja sufocada. A capacidade de estocagem, hoje em 10 mil m3, vai para 15 mil m3. Isso vai possibilitar que a produção de fertilizantes chegue a 40 mil toneladas/ano, em 2023. No ano passado, foram 20 mil toneladas e, em 2022, devem ser 30 mil toneladas. Caso o planejamento se confirme, um investimento na linha de produção começará a ser estudado já no ano que vem.