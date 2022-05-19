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Agronegócio

Fábrica capixaba de fertilizantes anuncia investimento de R$ 7 milhões

De olho num mercado que só faz crescer, ainda mais depois da guerra, a Natufert vai ampliar sua unidade no município de Ibatiba

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 16:13

Públicado em 

19 mai 2022 às 16:13
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Trigo - agronegócio
Crédito: Carlos Alberto
A Natufert, fábrica de fertilizantes sediada em Ibatiba, fará um investimento de R$ 7 milhões para ampliar a sua produção. O negócio já vinha em crescimento e o investimento já estava na programação, mas a guerra entre Ucrânia e Rússia, grandes produtores de insumos agrícolas, reforçou a decisão.
"Somos grandes produtores de alimentos, mas temos uma fragilidade flagrante, 80% do nosso fertilizante vem de fora. Somos dependentes. Nosso produto tem tecnologia local e 50% da matéria-prima vem do próprio Espírito Santo, é uma vantagem competitiva", argumenta Maurício Cota, diretor-técnico da Natufert.

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Com um ciclo de produção que pode levar cinco meses, o investimento será feito no espaço de armazenagem da empresa, para que a produção não seja sufocada. A capacidade de estocagem, hoje em 10 mil m3, vai para 15 mil m3. Isso vai possibilitar que a produção de fertilizantes chegue a 40 mil toneladas/ano, em 2023. No ano passado, foram 20 mil toneladas e, em 2022, devem ser 30 mil toneladas. Caso o planejamento se confirme, um investimento na linha de produção começará a ser estudado já no ano que vem.
Inaugurada em 2016, a Natufert vende fertilizantes para produtores de Espírito Santo, Minas, Rio, Bahia e Goiás. A intenção é ampliar a presença nesses mercados. O principal insumo da empresa é o material orgânico produzido pelas granjas da região serrana do Espírito Santo.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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