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Óleo & gás

Empresários do ES querem inaugurar refinaria no Norte até 2025

Objetivo é fazer uma obra faseada, crescendo conforme a demanda. Betume, lubrificante e combustível marítimo devem ser os principais produtos

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 04:30

Públicado em 

21 mai 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Petróleo
Crédito: Carlos Alberto
A EnP Energy Platform, que tem Águia Branca, Imetame e o ex-secretário de Estado de desenvolvimento Márcio Félix como sócios, pretende colocar para funcionar, até o começo de 2025, uma refinaria no Norte do Espírito Santo. Jaguaré e São Mateus, por conta da relevante produção de óleo em terra, surgem como localidades preferenciais.
A refinaria será focada no processamento de óleo pesado, típico do Norte do Estado. A ideia é produzir betume (o grupo acredita que serão várias as concessões de infraestrutura no país nos próximos anos, o que vai exigir muito asfalto), lubrificantes e combustível marítimo.
O investimento seria faseado. A primeira etapa, que deve ser inaugurada no começo de 2025, deverá ter a capacidade de processar 4 mil barris de óleo/dia. O investimento previsto nesta primeira fase é de R$ 150 milhões. Na plena capacidade a refinaria irá processar 20 mil barris/dia.

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A EnP, que possui alguns campos de produção em terra no Norte capixaba (hoje a produção está em 300 barris de petróleo por dia), está negociando com parceiros e fornecedores de óleo. A decisão final sobre o investimento será tomada no ano que vem.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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