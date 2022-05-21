Empresários do ES querem inaugurar refinaria no Norte até 2025

Crédito: Carlos Alberto

A EnP Energy Platform, que tem Águia Branca, Imetame e o ex-secretário de Estado de desenvolvimento Márcio Félix como sócios, pretende colocar para funcionar, até o começo de 2025, uma refinaria no Norte do Espírito Santo. Jaguaré São Mateus , por conta da relevante produção de óleo em terra, surgem como localidades preferenciais.

A refinaria será focada no processamento de óleo pesado, típico do Norte do Estado. A ideia é produzir betume (o grupo acredita que serão várias as concessões de infraestrutura no país nos próximos anos, o que vai exigir muito asfalto), lubrificantes e combustível marítimo.

O investimento seria faseado. A primeira etapa, que deve ser inaugurada no começo de 2025, deverá ter a capacidade de processar 4 mil barris de óleo/dia. O investimento previsto nesta primeira fase é de R$ 150 milhões. Na plena capacidade a refinaria irá processar 20 mil barris/dia.