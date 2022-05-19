Acordo sai e destrava negócios em área gigante de Vila Velha

Vista de área próxima ao Parque de Jacarenema Crédito: Divulgação

Prefeitura de Vila Velha e Ministério Público Estadual selaram, nesta quarta-feira (18), acordo sobre um imbróglio envolvendo o Parque Natural de Jacarenema . O pacto foi fechado e homologado no Tribunal de Justiça pelo desembargador Walace Kiffer. Assim sendo, a prefeitura volta a poder emitir licenças para empreendimentos já instalados ou que queiram se instalar na chamada zona de interferência - que começa na região do Jockey e vai até a Ponta da Fruta, além de ocupar boa parte da zona rural do município.

A prefeitura se comprometeu a construir áreas de educação ambiental e fiscalização no Parque. O Ministério Público, por sua vez, retirou a ação que brecava toda e qualquer nova licença para a região. A única exceção fica por conta de interferências de alto impacto ambiental, que seguem proibidas enquanto as obras prometidas pela prefeitura não estiverem concluídas.

Zona Amortecimento Jacarenema Crédito: Reprodução

De qualquer forma, o empresariado comemorou o acordo, afinal, a grande maioria dos negócios é considerada de baixo e médio impacto. O mercado imobiliário, por exemplo, está liberado para tocar seus projetos. Hoje, 140 pedidos de licença para a tal zona de interferência aguardam uma decisão municipal.