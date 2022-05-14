Corte no IPI reduz receita de municípios do ES em R$ 82 milhões

Claro que cortar impostos é sempre bem-visto, ainda mais num país com a carga tão pesada, caso do Brasil. Mas como, em termos de sistema tributário, tudo é bastante intrincado, os impactos da tesourada federal são muitos e as consequências se espalham pelo país todo, inclusive por aqui.

Cálculos da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal e da Aequus Consultoria estimam uma perda de pelo menos R$ 70 milhões para o conjunto dos municípios capixabas, exceto a capital. Vitória, deverá deixar de receber cerca de R$ 8 milhões e os cinco municípios que participam do FPM-Reserva terão um prejuízo de mais de R$ 4,3 milhões, totalizando R$ 82 milhões a menos entre março e dezembro de 2022. É a consequência apenas das reduções nas alíquotas do IPI relativas ao primeiro decreto federal, de fevereiro de 2022.