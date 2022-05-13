Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fornecedores locais

Marcopolo vai ajudar a desenvolver empresas capixabas de autopeças

Com dificuldades logísticas para recebimento de peças e com poucos fornecedores locais, multinacional vai apoiar empresários  que quiserem entrar na área

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 16:47

Públicado em 

13 mai 2022 às 16:47
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Centro de treinamento da Marcopolo
Centro de treinamento da Marcopolo montado na unidade de São Mateus Crédito: Divulgação/Marcopolo
Espírito Santo não é um Estado com histórico no mercado automotivo. A primeira montadora a se instalar por aqui foi a Marcopolo/Volare, em 2014, em São Mateus, especializada em ônibus leves. Exatamente por esse motivo a produção de autopeças (todas as peças que compõem um veículo) por aqui é muito pequena. Essa é uma grande dificuldade enfrentada pela montadora por aqui, que enxerga na produção local de peças a principal alternativa.
"Estamos avançando na nossa produção em São Mateus, mas temos dificuldades com parceiros e fornecedores, a logística para trazer peças para cá é complicada. Nossa estratégia está sendo internalizar o máximo possível, mas não dá para fazer tudo. A intenção é substituir os fornecedores de fora por parceiros locais. Estamos trabalhando para isso", explica José Antonio Valiati, diretor Institucional da Marcopolo.

Veja Também

Com o objetivo de reindustrializar o ES, novo Funres vem aí

Suzano avança nas pesquisas e fábrica de bio-óleo se aproxima do ES

Hoje, o grosso da produção nacional de autopeças está em São Paulo e no Sul do Brasil. "É uma cadeia a ser desenvolvida por aqui. Estamos trabalhando junto ao poder público e às entidades com esse objetivo. Sem dúvida é uma grande oportunidade para investimento e crescimento", diz Valiati. O apoio, bom destacar, não será financeiro, mas técnico.
O Espírito Santo tem um vasto leque de empresas com experiência no setor metalmecânico. Sem dúvida é uma boa oportunidade de diversificação do negócio.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo São Mateus Investimento ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados