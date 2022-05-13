Marcopolo vai ajudar a desenvolver empresas capixabas de autopeças

O Espírito Santo
não é um Estado com histórico no mercado automotivo. A primeira montadora a se instalar por aqui foi a Marcopolo/Volare, em 2014, em São Mateus
, especializada em ônibus leves. Exatamente por esse motivo a produção de autopeças (todas as peças que compõem um veículo) por aqui é muito pequena. Essa é uma grande dificuldade enfrentada pela montadora por aqui, que enxerga na produção local de peças a principal alternativa.
"Estamos avançando na nossa produção em São Mateus
, mas temos dificuldades com parceiros e fornecedores, a logística para trazer peças para cá é complicada. Nossa estratégia está sendo internalizar o máximo possível, mas não dá para fazer tudo. A intenção é substituir os fornecedores de fora por parceiros locais. Estamos trabalhando para isso", explica José Antonio Valiati, diretor Institucional da Marcopolo.
Hoje, o grosso da produção nacional de autopeças está em São Paulo e no Sul do Brasil. "É uma cadeia a ser desenvolvida por aqui. Estamos trabalhando junto ao poder público e às entidades com esse objetivo. Sem dúvida é uma grande oportunidade para investimento e crescimento", diz Valiati. O apoio, bom destacar, não será financeiro, mas técnico.
O Espírito Santo tem um vasto leque de empresas com experiência no setor metalmecânico. Sem dúvida é uma boa oportunidade de diversificação do negócio.