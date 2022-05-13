Com o objetivo de reindustrializar o ES, novo Funres vem aí

Depois de aprovado pelo conselho do Fundo Soberano, será feita uma chamada pública e os projetos apresentados vão ser analisados pelo banco. Serão levados em consideração o peso estratégico do empreendimento, impacto no desenvolvimento regional e na geração de emprego e renda. As taxas de juros e o volume de recursos a serem aportados na compra das debêntures de uma determinda empresa ainda estão sendo fechados, mas é certo que, até pelo propósito do fundo (tirar grandes empreendimentos privados do papel), os aportes poderão superar os R$ 100 milhões.