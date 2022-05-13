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Injeção de dinheiro

Com o objetivo de reindustrializar o ES, novo Funres vem aí

Bandes vai usar estratégia semelhante à criada nos anos 70 para salvar a economia capixaba da política de erradicação dos cafezais

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 04:30

Públicado em 

13 mai 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Indústria - construção
Bandes aposta em estratégia parecida com usada nos anos 70 Crédito: Carlos Alberto
O Bandes quer colocar de pé até junho um fundo que terá como meta tirar grandes empreendimentos privados do papel. A intenção é alavancar o que o presidente do Bandes, Munir Abud, chama de "reindustrialização do Espírito Santo". O primeiro edital deve colocar na praça R$ 250 milhões. Anualmente uma nova rodada de pelo menos R$ 250 milhões será lançada. Os recursos serão oriundos do Fundo Soberano do Estado.
O fundo da reindustrialização, que ainda não tem nome oficial, vai usar de uma estratégia conhecida no Estado: a emissão de debêntures (títulos privados de dívida) conversíveis em ações da empresa tomadora do recurso. O Bandes vai comprar esses títulos. É o mesmo mecanismo do antigo Funres (Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo), criado em 1970 pelo governo federal para compensar o Estado dos impactos da política de erradicação dos cafezais, estabelecida no final da década anterior.

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Depois de aprovado pelo conselho do Fundo Soberano, será feita uma chamada pública e os projetos apresentados vão ser analisados pelo banco. Serão levados em consideração o peso estratégico do empreendimento, impacto no desenvolvimento regional e na geração de emprego e renda. As taxas de juros e o volume de recursos a serem aportados na compra das debêntures de uma determinda empresa ainda estão sendo fechados, mas é certo que, até pelo propósito do fundo (tirar grandes empreendimentos privados do papel), os aportes poderão superar os R$ 100 milhões.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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