Opportunity e Galwan farão prédio em antiga área do BB na Enseada do Suá

Área do Banco do Brasil na Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini

Na última sexta-feira (06), o fundo de investimentos Opportunity e a Galwan Construtora e Incorporadora assinaram um contrato de parceria para a construção de um grande empreendimento imobiliário que ficará na antiga área do Banco do Brasil , na Enseada do Suá, em Vitória.

Trata-se de um condomínio residencial de alto padrão, com apartamentos de 100 m2, 140 m2 e 250 m2. A previsão é de que as obras comecem até o final do ano.

Esta é mais uma investida do Opportunity no mercado imobiliário capixaba. Nos últimos anos, os cariocas têm sido protagonistas do segmento no Estado.

O empreendimento que farão junto com a Galwan ficará num terreno arrematado por R$ 37,7 milhões pela gestora, em 2018, junto ao Banco do Brasil. São 11 mil metros quadrados de área na avenida Nossa Senhora dos Navegantes. O projeto já foi aprovado pela Prefeitura de Vitória.

“Vamos continuar atuando da mesma maneira (condomínio fechado) nesse empreendimento. Já temos interessados e em breve abriremos o cadastro de reserva para formar o condomínio com os interessados em participar do grupo”, disse José Luís Galvêas, presidente da Galwan.