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Mercado imobiliário

Opportunity e Galwan farão prédio em antiga área do BB na Enseada do Suá

Expectativa é de que as obras comecem até o final do ano. Essa é mais uma cartada alta do fundo carioca dentro do mercado imobiliário capixaba

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 11:42

Públicado em 

09 mai 2022 às 11:42
Abdo Filho

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Abdo Filho

Área do Banco do Brasil na Enseada do Suá
Área do Banco do Brasil na Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini
Na última sexta-feira (06), o fundo de investimentos Opportunity e a Galwan Construtora e Incorporadora assinaram um contrato de parceria para a construção de um grande empreendimento imobiliário que ficará na antiga área do Banco do Brasil, na Enseada do Suá, em Vitória.
Trata-se de um condomínio residencial de alto padrão, com apartamentos de 100 m2, 140 m2 e 250 m2. A previsão é de que as obras comecem até o final do ano.
Esta é mais uma investida do Opportunity no mercado imobiliário capixaba. Nos últimos anos, os cariocas têm sido protagonistas do segmento no Estado.
O empreendimento que farão junto com a Galwan ficará num terreno arrematado por R$ 37,7 milhões pela gestora, em 2018, junto ao Banco do Brasil. São 11 mil metros quadrados de área na avenida Nossa Senhora dos Navegantes. O projeto já foi aprovado pela Prefeitura de Vitória.
“Vamos continuar atuando da mesma maneira (condomínio fechado) nesse empreendimento. Já temos interessados e em breve abriremos o cadastro de reserva para formar o condomínio com os interessados em participar do grupo”, disse José Luís Galvêas, presidente da Galwan.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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