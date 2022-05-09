Embrião do que será o IDH capixaba vai ser lançado nesta terça-feira

Foram trabalhados os eixos econômico, ambiental, territorial, social e gestão pública. Foi realizado um raio-x do que já é feito em todas essas microrregiões (uma ótima ferramenta de apresentação a eventuais investidores) e de que maneira tudo isso pode ser potencializado e diversificado. A intenção do governo do Estado é colocar todos os entes e regiões remando para a mesma direção.