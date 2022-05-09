Embrião do que será o IDH capixaba vai ser lançado nesta terça-feira

Depois de mais de três anos de estudos e debates que envolveram mais de 150 especialistas de Ufes
, Ifes
e Instituto Jones dos Santos Neves, será lançado nesta terça-feira (10), no Palácio Anchieta, o plano de ação para tirar do papel o Projeto Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS). Fora a Região Metropolitana, que já possui um plano de desenvolvimento próprio, as outras nove microrregiões do Estado (Sudoeste Serrana, Central Serrana, Noroeste, Nordeste, Centro-Oeste, Rio Doce, Caparaó, Central Sul e Litoral Sul) ganharam um plano específico de desenvolvimento.
Foram trabalhados os eixos econômico, ambiental, territorial, social e gestão pública. Foi realizado um raio-x do que já é feito em todas essas microrregiões (uma ótima ferramenta de apresentação a eventuais investidores) e de que maneira tudo isso pode ser potencializado e diversificado. A intenção do governo do Estado é colocar todos os entes e regiões remando para a mesma direção.
Esta é a base para a criação Índice de Desenvolvimento Regional Sustentável (IDRS). O indicador, que será uma espécie de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano, ferramenta criada pela ONU para medir a qualidade de vida no mundo todo) capixaba, vai medir desigualdades sociais e regionais em cima dos eixos fudamentais do DRS: econômico, ambiental, territorial, social e gestão pública.