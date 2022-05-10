Com tecnologia, propriedades de Linhares reduzem em 56% consumo de água

Crédito: Carlos Alberto

Em 2019, dez propriedades produtoras de café conilon em Linhares iniciaram um projeto-piloto em parceria com a Nestlé e com a agtech Agrosmart, de Campinas, cujo objetivo é tornar mais eficiente o uso de água e energia nas fazendas. Os primeiros resultados começaram a sair e os números são bastante animadores.

Entre fevereiro de 2021 e abril passado, houve uma economia de 44 milhões de litros de água, o que representa uma redução de 56% no volume destinado à irrigação nas fazendas parceiras do projeto. Na comparação com o manejo antigo, à base de turnos de rega, houve uma economia de 63% no consumo de energia elétrica.

A tecnologia desenvolvida pela Agrosmart utiliza informações de 10 sensores de solo para medir a umidade, 10 pluviômetros que mensuram a quantidade de chuva, estação meteorológica que faz o monitoramento das condições atmosféricas, previsão do tempo e sistema de manejo do uso de água para orientar diariamente o produtor sobre a necessidade de irrigação da lavoura, assim como a quantidade ideal a ser utilizada.

Essa é uma iniciativa dentro do programa Cultivado com Respeito. Para esse projeto, foram consideradas propriedades familiares entre 5 e 20 hectares. O objetivo é ampliar a eficiência hídrica, principalmente em regiões mais suscetíveis a períodos de seca. O Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de café conilon.