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Sustentabilidade

Com tecnologia, propriedades de Linhares reduzem em 56% consumo de água

O aumento da eficiência na hora de irrigar a lavoura fez com que os gastos com energia elétrica também caíssem nas fazendas analisadas

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 11:29

Públicado em 

10 mai 2022 às 11:29
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Café
Crédito: Carlos Alberto
Em 2019, dez propriedades produtoras de café conilon em Linhares iniciaram um projeto-piloto em parceria com a Nestlé e com a agtech Agrosmart, de Campinas, cujo objetivo é tornar mais eficiente o uso de água e energia nas fazendas. Os primeiros resultados começaram a sair e os números são bastante animadores.
Entre fevereiro de 2021 e abril passado, houve uma economia de 44 milhões de litros de água, o que representa uma redução de 56% no volume destinado à irrigação nas fazendas parceiras do projeto. Na comparação com o manejo antigo, à base de turnos de rega, houve uma economia de 63% no consumo de energia elétrica.
A tecnologia desenvolvida pela Agrosmart utiliza informações de 10 sensores de solo para medir a umidade, 10 pluviômetros que mensuram a quantidade de chuva, estação meteorológica que faz o monitoramento das condições atmosféricas, previsão do tempo e sistema de manejo do uso de água para orientar diariamente o produtor sobre a necessidade de irrigação da lavoura, assim como a quantidade ideal a ser utilizada.
Essa é uma iniciativa dentro do programa Cultivado com Respeito. Para esse projeto, foram consideradas propriedades familiares entre 5 e 20 hectares. O objetivo é ampliar a eficiência hídrica, principalmente em regiões mais suscetíveis a períodos de seca. O Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de café conilon.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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