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Maior prédio de Vitória será construído na Avenida Beira-Mar

Com altura estimada em 110 metros, o prédio residencial vai ter 37 pavimentos e será construído em uma área de 5 mil metros quadrados

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 14:55

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 mai 2022 às 14:55
Um novo empreendimento imobiliário planejado para Vitória é anunciado como o maior da Capital. Com altura estimada em 110 metros, o prédio residencial de 37 pavimentos, com 124 apartamentos e 330 vagas de garagem, tem projeto para ser instalado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, na Ilha de Monte Belo, numa área de 5 mil metros quadrados em terreno ao lado do INSS.
O empreendimento é da Grand Construtora que, na última semana, apresentou o Estudo de Impacto da Vizinhança (EIV) para moradores da região, incluindo os bairros Ilha de Santa Maria e Bento Ferreira. Atualmente, o prédio mais alto da Capital é o Highline Square, na Enseada do Suá, com pouco mais de 105 metros.
"Seguindo a tradição de buscar áreas com muito potencial para alto padrão e por vezes pouco exploradas, a Grand Construtora vislumbrou a Beira-Mar como endereço de um de seus próximos empreendimentos de luxo com apartamentos de três e quatro quartos, valorizando o amplo terreno, mantendo muito espaço no entorno e investindo em uma das vistas mais icônicas de Vitória: a Baía, o Penedo, o canal de entrada e saída dos navios e o Convento da Penha", ressalta Gustavo Resende, diretor comercial da empresa.
Veja abaixo uma animação feita por imagens de satélite sobre o terreno onde o edifício será erguido (as imagens são do Google Earth). 
Terreno ao lado do INSS em Vitória
Terreno ao lado do INSS em Vitória, onde será erguido o prédio Crédito: Luciney Ara[ujo
Secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira conta que o projeto passou pela prefeitura e atende às exigências legais para ser executado. O Plano Diretor Urbano (PDU) permite prédios mais elevados no local, desde que respeitado o afastamento lateral.
“Pelo PDU da região de Bento Ferreira e Ilha de Monte Belo, não há limite de altura, é só observar os afastamentos. E a empresa quase dobrou o afastamento mínimo exigido e verticalizou bem. Será mais estreito, porém maior. Melhora a circulação de vento e não cria uma parede para dentro do bairro. Com 110 metros de altura, com certeza será o maior prédio de Vitória”, descreve Oliveira.

IMPACTOS

Havia uma preocupação inicial, afirma o secretário, do impacto na mobilidade urbana, mas, segundo ele, o EIV apontou que a avenida vai absorver o aumento da demanda.
Ainda assim, por ser um empreendimento de grande proporção, a empresa deverá apresentar uma contrapartida financeira, cujos recursos serão destinados a melhorias no entorno.
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“Apesar de não ter aumento de fluxo significativo, tem impacto paisagístico e há previsão de compensação por isso. Foi feito um estudo de sombreamento e, na parte da tarde, (a sombra) vai para a Ilha da Fumaça. Então, é feito um cálculo para uma medida compensatória. É algo que está sendo discutido com a empresa. Mas, na nossa avaliação, a maior compensação será a geração de emprego e renda, o estímulo à economia, novas possibilidades para uma região ainda pouco habitada”, analisa Marcelo de Oliveira.
O presidente do Centro Comunitário da Ilha de Santa Maria e Ilha de Monte Belo, Luís Carlos Coutinho, ressalta que os bairros têm muitas demandas e a expectativa é que parte delas possam ser atendidas com o novo empreendimento.
“De outro lado, há uma valorização dos bairros porque é um grande empreendimento e acredito que vai trazer crescimento para cá”, opina.
Terreno ao lado do INSS em Vitória
Terreno ao lado do INSS em Vitória, onde será erguido o prédio Crédito: Luciney Ara[ujo
Embora o novo prédio residencial não tenha uma influência direta sobre Bento Ferreira, a comunidade também foi chamada a participar da discussão sobre o projeto. Para Paulo Roberto Marangoni, presidente da associação de moradores, o empreendimento será importante para a valorização imobiliária da região. 
Essa é a perspectiva da empresa, segundo Gustavo Resende. "Será o empreendimento ladeados de bairros de excelente infra-estrutura e mobilidade urbana com ótimo fluxo de trânsito. O projeto foi muito bem aceito pela comunidade e, assim como a área do Taj Home Resort, no bairro Jockey de Itaparica (Vila Velha), busca valorizar as localidades onde desenvolve seus produtos, com seus investimentos de luxo altamente diferenciados, atraindo mais desenvolvimento para estas regiões."
O secretário Marcelo de Oliveira aponta que, após a audiência, há um prazo de 10 dias ainda para que outras pessoas possam tirar dúvidas sobre o projeto, conforme prevê a legislação do PDU. Se não houver questionamentos, a proposta segue para análise do Conselho Municipal de Políticas Urbanas (CMPU), que precisa aprovar a implantação do empreendimento para que seja executado.

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