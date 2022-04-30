Aeroporto de Vitória: saiba como área vazia dará lugar a minicidade

Foram definidos cinco espaços do sítio aeroportuário que são possíveis de serem ocupados comercialmente, considerando as limitações impostas pelo tráfego aéreo. Em uma delas, batizada de área central, o estudo prevê a construção de uma verdadeira minicidade, com vários empreendimentos próximos.

Projeção de como vai ficar a área central do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport/Divulgação

Nessa área, há potencial de implantação de shoppings centers e centros comerciais, hotéis, centro de convenção, arena multiúso, parque urbano com lago, área de esportes, escritórios, instituições de longa permanência, universidades, escolas e igrejas. Há previsão ainda de uma rua gastronômica, com bares e restaurantes.

Essa área "central" ficará entre o terminal e a Avenida Dante Michelini, espaço hoje ocupado por vegetação. O projeto mantém a área de estacionamento hoje existente e prevê ainda mais vagas para carros entre os prédios.

Projeção da área externa central do Aeroporto Vitória Crédito: Zurich Airport/Divulgação

Além da área central, há outras quatro áreas de desenvolvimento de negócios previstas:

Área para desenvolvimento imobiliário Área que margeia a Avenida Fernando Ferrari será destinada a empreendimentos varejistas, como a Leroy Merlin, já instalada na região. Para o local, há projetos avançados para implantação de um atacadista e um posto de combustível. Área na região da Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, onde poderão ser abrigadas companhias de logística e prestadoras de serviços de carga aérea. Loteamento já existente próximo ao estacionamento do terminal, na Avenida Adalberto Simão Nader, será destinado a ser uma cidade do automóvel, com centro de revenda e serviços automotivos e com as marcas premium que atuam na cidade. Também tem potencial para receber um hospital de referência. Área no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte Sul, no início de Jardim Camburi, poderá abrigar projetos imobiliários.

Segundo o CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, o objetivo é fazer do aeroporto um empreendimento que possa gerar fluxo constante de pessoas em todos os dias e horários, explorando várias vocações.

"Temos as partes de logística e de varejo muito bem encaminhadas já, e temos agora o desenvolvimento da área central, que estamos apresentando agora e que é um pouco mais trabalhoso. Isso porque são vários elementos que se conectam, precisa de um investimento alto para se fazer", explicou Ricardo Gesse.

O planejamento consiste no que poderá ser desenvolvido na região do aeroporto nos próximos anos. O efetivo desenvolvimento, no entanto, depende da adesão de investidores à proposta. Segundo Ricardo Gesse, a Zurich já tem feito conversas sistemáticas com potenciais investidores.

O executivo não detalhou quais investimentos estão mais perto de serem confirmados, mas ponderou que toda a proposta feita pelo aeroporto é baseada na demanda. Na área de varejo, no entanto, já há negociações para a instalação de um atacarejo e um posto de combustível.

"A gente já está conversando com diversos investidores. Fizemos vários estudos para entender o potencial dessas múltiplas regiões, definimos as vocações para região e, a partir disso, faz um 'approach' sistemático no mercado para procurar investidores e para testar nossas ideias" Ricardo Gesse - CEO da Zurich Brasil

Com o plano de desenvolvimento em mãos, a expectativa é que essas novas áreas - sobretudo a central, que prevê a minicidade - estejam prontas num prazo entre cinco e oito anos.

Projeção da área central que ficará na entrada do Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport/Divulgação

Hoje, a área total do Aeroporto de Vitória tem mais de 1 milhão de metros quadrados, ocupando 20% do território da capital do Espírito Santo . É a última grande área disponível para desenvolvimento imobiliário em Vitória

O plano de desenvolvimento da Zurich para Vitória é inspirado em práticas da concessionária em outros terminais que ela administra pelo mundo, segundo Tobias Markert, CEO do grupo na América Latina.