Iluminação pública de Cachoeiro deve receber investimento de mais de R$ 100 milhões

Vista de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMCI

Pelos próximos 13 anos, uma empresa passará a ser a responsável pelos serviços de iluminação pública em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Além de ampliar o número de pontos de iluminação na cidade, através da parceria público-privada será feita a modernização do sistema elétrico da cidade de forma a reduzir os custos aos cofres públicos.

O investimento previsto, segundo a prefeitura, é de cerca de R$ 115 milhões. O processo de licitação da concessão é conduzido pela Bolsa de Valores de São Paulo , a B3, e tem intenção de atrair investidores de todo o país e até fora, segundo o município. As propostas serão abertas na próxima sexta-feira (29).

Segundo o secretário Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente, Alexandro da Vitória, em até dois anos após assinatura do contrato a empresa deve estar operando 100% do parque elétrico da cidade. Pelo projeto, haverá ampliação de 18.556 para 23.079 pontos de luz na cidade.

Atualmente, segundo o município, somente 3% das luminárias são do tipo LED. Todo o sistema será substituído e terá a mesma tecnologia na cidade. A expectativa é que todos os 210 mil habitantes da maior cidade da Região Sul do Estado sejam beneficiados com a mudança.

Outro ponto previsto no projeto é que 25% do sistema de iluminação de Cachoeiro terá telegestão - um tipo de gerenciamento remoto. "É um controle 100% eletrônico, em que se apagar uma lâmpada, por exemplo, vou saber pelo celular. Além disso, o projeto prevê a iluminação de pontos culturais, como a Casa de Cultura Roberto Carlos e a Casa dos Braga, por exemplo, que terão iluminação especial", disse o secretário.

"Vamos aumentar o parque elétrico e expandir a iluminação pública e, mesmo assim, reduzir a conta em pelo menos 39,4%. Isso é uma meta, se o parceiro privado não atingir esse desconto eu descontarei dele" Alexandro da Vitória - Secretário Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente

PROBLEMAS

Nos últimos anos, a Prefeitura de Cachoeiro vem sendo alvo de críticas quando o assunto é iluminação pública. Atualmente, o serviço é um dos gargalos do município. As reclamações de pontos de escuridão e lâmpadas apagadas são comuns em diversos bairros por trazerem insegurança à população.

Uma linha telefônica foi disponibilizada recentemente somente para atender as demandas do setor. Por mês, R$ 650 mil são gastos na área.

A parceria público privada (PPP), de acordo com o município, deve ser assinado até maio e não haverá novas cobranças de iluminação pública nas contas dos moradores. Os recursos a serem passados para a empresa como contrapartida terão origem na Contribuição para Custeio da Iluminação Pública dos Municípios (Cosip) - taxa já incluída na conta de energia.

Já a fiscalização da prestação do serviço, segundo Alexandro da Vitória, ficará a cargo da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa). Há a previsão ainda da contratação de uma empresa verificadora independe para análises técnicas e que estariam dentro do custo da concessão.