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Leonel Ximenes

Colatina vai modernizar a iluminação pública da cidade

Prefeitura vai formar Parceria Público-Privada para dotar todos os 15 mil pontos de luz da cidade de tecnologia LED

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 02:02

Públicado em 

12 mai 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Apenas 15% dos pontos de iluminação pública de Colatina são de tecnologia LED
Apenas 15% dos pontos de iluminação pública de Colatina são de tecnologia LED Crédito: Fabrício Britto
Prefeitura de Colatina lançou nesta terça-feira (11) o projeto para modernização do seu parque de iluminação pública. A meta é instalar a tecnologia LED em todos os 15 mil pontos de iluminação da cidade, aumentando a eficiência energética, com menos impacto ambiental, redução de consumo de energia e custos e aumento da vida útil das lâmpadas.
A PPP tem apoio da Caixa, que disponibiliza o Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (FEP Caixa). A empresa parceira da PPP será definida futuramente por meio de licitação pública, que deverá ser realizada em até 18 meses. Mas a prefeitura quer antecipar esse prazo e concluir a licitação ainda neste ano. 
Atualmente Colatina dispõe de cerca de 15 mil pontos de iluminação pública, sendo que 90% das lâmpadas ainda são de vapor de sódio, mercúrio e metálico, consideradas ultrapassadas.
Apenas 10% (1,5 mil) das luminárias públicas são de LED, tecnologia que oferece mais luminosidade. Além disso, essas lâmpadas são mais eficientes e representam uma economia de, aproximadamente, 50% no consumo de energia elétrica.

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“Com a PPP de Iluminação, além da operação, expansão e manutenção do parque e sua atualização tecnológica, teremos melhorias no bem-estar social em relação à segurança pública, meio ambiente, lazer, preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade e incremento de qualidade do atendimento e da prestação dos serviços”, destacou o secretário municipal de Obras, João Paulo Calixto.
A modernização do sistema de iluminação pública é o primeiro passo do projeto Cidade Inteligente que Colatina pretende implementar. Estão previstas também um conjunto de soluções em tecnologia e inteligência, como telegestão para maior eficiência na gestão do trânsito, serviços, semáforos inteligentes e acesso à internet livre.

O QUE É A PPP

A Parceria Público-Privada (PPP) é um contrato entre o poder público e a iniciativa privada para disponibilizar determinados serviços, como a iluminação pública. Em contrapartida, o serviço prestado é remunerado, conforme o desempenho da empresa contratada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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