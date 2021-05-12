Colatina vai modernizar a iluminação pública da cidade

Apenas 15% dos pontos de iluminação pública de Colatina são de tecnologia LED Crédito: Fabrício Britto

Prefeitura de Colatina lançou nesta terça-feira (11) o projeto para modernização do seu parque de iluminação pública. A meta é instalar a tecnologia LED em todos os 15 mil pontos de iluminação da cidade, aumentando a eficiência energética, com menos impacto ambiental, redução de consumo de energia e custos e aumento da vida útil das lâmpadas.

A PPP tem apoio da Caixa , que disponibiliza o Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas (FEP Caixa). A empresa parceira da PPP será definida futuramente por meio de licitação pública, que deverá ser realizada em até 18 meses. Mas a prefeitura quer antecipar esse prazo e concluir a licitação ainda neste ano.

Atualmente Colatina dispõe de cerca de 15 mil pontos de iluminação pública, sendo que 90% das lâmpadas ainda são de vapor de sódio, mercúrio e metálico, consideradas ultrapassadas.

Apenas 10% (1,5 mil) das luminárias públicas são de LED, tecnologia que oferece mais luminosidade. Além disso, essas lâmpadas são mais eficientes e representam uma economia de, aproximadamente, 50% no consumo de energia elétrica.

“Com a PPP de Iluminação, além da operação, expansão e manutenção do parque e sua atualização tecnológica, teremos melhorias no bem-estar social em relação à segurança pública, meio ambiente, lazer, preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade e incremento de qualidade do atendimento e da prestação dos serviços”, destacou o secretário municipal de Obras, João Paulo Calixto.

A modernização do sistema de iluminação pública é o primeiro passo do projeto Cidade Inteligente que Colatina pretende implementar. Estão previstas também um conjunto de soluções em tecnologia e inteligência, como telegestão para maior eficiência na gestão do trânsito, serviços, semáforos inteligentes e acesso à internet livre.

O QUE É A PPP