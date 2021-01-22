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Em Santa Lúcia

Dupla é presa em Vitória com cabos e fios de iluminação pública furtados

Prisão feita pela Guarda Municipal da Capital aconteceu na noite desta quinta-feira (21). Em Vila Velha, a Guarda Municipal também iniciou uma operação para identificar ferros-velhos que compram fios de cobre furtados

Publicado em 

22 jan 2021 às 09:56

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 09:56

Fios
A dupla foi detida em flagrante quando roubava fios e cabos em Vitória Crédito: DIvulgação/PMV
Dois homens foram presos na noite desta quinta-feira (21) no bairro Santa Lúcia, em Vitória, suspeitos de furtar cabos e fios de iluminação pública da cidade. No momento da prisão, eles carregavam uma sacola contendo o material furtado.
A prisão da dupla, feita por agentes da Guarda Municipal da Capital, ocorreu após outro suspeito – que havia sido localizado na manhã do mesmo dia – ter ajudado a identificar os comparsas.

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"A equipe fez a abordagem de dois indivíduos carregando uma sacola. Vimos que essa sacola tinha uma boa quantidade de fios que haviam acabado de ser subtraídos. E dentro da mochila com outro indivíduo, tinha um alicate verde. Essas são as pessoas que estão fazendo diversos furtos de cabos e fios de iluminação pública pela cidade", disse o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski.
Os dois homens e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

OPERAÇÃO EM VILA VELHA

Em Vila Velha, a Guarda Municipal também iniciou uma operação, desde a última terça-feira (19), para identificar ferros-velhos que compram fios de cobre furtados. Uma grande quantidade desses materiais foi descoberta em um ferro-velho no bairro Ilha dos Ayres.
Para os agentes da Guarda, os cabos seriam derretidos para que os fios de cobre fossem vendidos. O produto encontrado no ferr- velho é fruto de receptação, ou seja, estava sendo vendido após ter sido furtado de instalações públicas. O dono do ferro-velho negou o crime, mas teve o estabelecimento interditado.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, só nos primeiros 15 dias de janeiro foi registrado o furto de mais de 120 metros de cabos elétricos de semáforos, gerando um custo de manutenção de R$ 25 mil por mês para o poder público municipal. No ano passado, o gasto total foi de R$ 300 mil.
Com informações do G1 ES

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