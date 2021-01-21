Caminhão é saqueado e bandidos levam carga dos Correios no Sul do ES

A carga de um caminhão dos Correios foi roubada na madrugada desta quinta-feira (21) enquanto o veículo passava pela zona rural de Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo. O caminhão havia saído do município da Serra, na Grande Vitória, com destino a Cajamar, em São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a PM foi acionada na manhã desta quinta (21) e, quando os militares chegaram ao local, os motoristas contaram que foram interceptados por indivíduos armados que atiraram na direção do veículo por volta das 3h da madrugada, enquanto eles passavam pelo distrito Ponte do Itabapoana, na ES 297, em Mimoso do Sul.
Ainda de acordo com a PM, os motoristas contaram que após serem rendidos, foram feitos reféns e levados com o veículo para uma estrada de chão, onde foram amarrados e deixados na frente do caminhão. Neste momento, os criminosos transferiram as mercadorias do caminhão para outro veículo, que as vítimas disseram não ter conseguido ver qual era. Depois os suspeitos fugiram, deixando os motoristas amarrados e o caminhão vazio. A Polícia Militar encaminhou o caminhão e os dois motoristas para a Delegacia de Mimoso do Sul.
Em nota, a assessoria de imprensa dos Correios confirmou a ocorrência de assalto a um dos caminhões de uma empresa terceirizada que presta serviço à estatal. A Polícia Federal foi acionada e realizou a perícia no veículo. Seguindo a Política de Segurança dos Correios, a estatal não divulga outras informações para não atrapalhar as investigações. O levantamento de prejuízos ainda será realizado.