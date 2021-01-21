Caminhão é saqueado e bandidos levam carga dos Correios no Sul do ES

Ainda de acordo com a PM, os motoristas contaram que após serem rendidos, foram feitos reféns e levados com o veículo para uma estrada de chão, onde foram amarrados e deixados na frente do caminhão. Neste momento, os criminosos transferiram as mercadorias do caminhão para outro veículo, que as vítimas disseram não ter conseguido ver qual era. Depois os suspeitos fugiram, deixando os motoristas amarrados e o caminhão vazio. A Polícia Militar encaminhou o caminhão e os dois motoristas para a Delegacia de Mimoso do Sul.