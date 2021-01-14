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Operação Inglória

Polícia Federal prende suspeito de assaltos a agências dos Correios no ES

O suspeito participou de roubos a agências dos Correios do Espírito Santo entre outubro e novembro de 2019. Até o momento, foi comprovada sua participação em quatro roubos neste período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2021 às 15:21

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 15:21

Em Vila Velha
PF prende suspeito de assaltos a agências dos Correios no Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), em Vila Velha, um suspeito de praticar assaltos a agências dos Correios do Espírito Santo. A operação contou com a participação de seis policiais federais, tendo sido o mandado de prisão cumprido no endereço residencial do investigado, no mesmo município. O mandado foi expedido pela Justiça Federal de Vitória.
O suspeito participou de roubos a agências dos Correios do Estado entre outubro e novembro de 2019. Até o momento, foi comprovada sua participação em quatro roubos neste período, segundo a PF.
A respeito dos crimes praticados, o suspeito responderá por roubo triplamente qualificado, previsto no Artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I do Código Penal, cujas penas somadas podem chegar a dezesseis anos de reclusão por cada roubo.

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