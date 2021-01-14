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Primeiro homicídio de 2021

Suspeito de matar a mãe em noite de Natal é assassinado em Linhares

Diego da Conceição, 29 anos, foi morto na noite desta quarta-feira (13), no bairro Aviso. Ele é suspeito de ser o assassino da mãe, Tereza da Conceição, de 55 anos, no Natal de 2019
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

14 jan 2021 às 10:58

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 10:58

Diego Conceição foi morto a tiros em Linhares
Diego Conceição foi morto a tiros em Linhares Crédito: Reprodução
Um homem de 29 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (13) em Linhares, Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Diego da Conceição, suspeito de matar a própria mãe na noite de Natal em 2019. Esse é o primeiro homicídio do ano no município.
O crime ocorreu no bairro Aviso. Segundo a Polícia Militar, um homem apareceu no local e se identificou como irmão de Diego. Ele relatou que o crime foi cometido por dois cidadãos que estavam em uma motocicleta.
De acordo com delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, o crime será investigado, mas ele acredita que a morte de Diego tenha relação com o tráfico de drogas no município. Apesar disso, outras possibilidades não estão descartadas. Nenhum suspeito foi detido. O corpo de Diego foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

A MORTE DA MÃE

A faxineira Tereza da Conceição, de 55 anos, foi encontrada morta na casa onde morava no bairro Aviso, também Linhares, na manhã do dia 25 de dezembro de 2019. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo provocadas por uma faca. Ela foi morta na noite de Natal.
Data: 25/12/2019 - ES - Linhares - Filho encontra a própria mãe morta a facadas, em Linhares
O crime foi registrado na casa da vítima que fica no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Diego chegou a ir ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para fazer a liberação do corpo da mãe. Ele foi preso quando realizava esses procedimentos. Confrontado com provas, Diego confessou aos policiais que era o autor do crime. Ele teria cometido o crime para roubar a mãe para comprar drogas. O caso gerou muita comoção no município.

HISTÓRICO DE PRISÕES

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Diego foi liberado do sistema prisional menos de um mês atrás. Em 17 de dezembro de 2020, ele deixou a Penitenciária de Segurança Média I, por decisão judicial.
O delegado Fabrício Lucido explicou que o homem cumpria pena por roubo, cometido em 2017e, por isso, foi solto recentemente. Pela morte da mãe, Diego ainda não havia sido julgado.

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Na época da morte da faxineira, de acordo com o delegado Tiago Cavalcanti, que respondia pelo plantão de polícia na delegacia do município, apesar de Diego ser suspeito de praticar o crime, a prisão dele foi fundamentada no descumprimento das medidas cautelares, já que ele cumpria a pena por roubo e havia deixado a prisão para a saída temporária de Natal.
O homem deu entrada no sistema prisional pela primeira vez em 2010, por outro homicídio cometido em 2009. Em 2013, ele foi liberado. A segunda prisão foi essa de 2017, quando ele recebeu o benefício de saída temporária no final de 2019 e teria matado a própria mãe, voltando em seguida para a prisão.

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