Diego foi preso na Delegacia de Linhares quando realizava os procedimentos para liberação do corpo da mãe Crédito: Leonardo Goliver

De acordo com o delegado Tiago Cavalcanti, que responde pelo plantão de polícia na delegacia do município, apesar de Diego ser suspeito de praticar o crime, a prisão dele foi fundamentada no descumprimento das medidas cautelares. Ele cumpre pena por roubo e havia deixado a prisão para a saída temporária de Natal.

Veja Também Ex-policial é condenado a 35 anos de prisão por mortes de jovens em Linhares

Ainda segundo o delegado, Diego não cumpriu os horários em que deveria ficar em casa, fez uso de bebida alcoólica e de drogas, o que é proibido pelas regras do benefício. O delegado disse ainda que o jovem apresentou uma versão frágil durante o depoimento, o que aumentou as suspeitas.

Your browser does not support the audio element. Filho é suspeito de matar a mãe na noite de Natal, em Linhares

Polícia Civil , Diego disse que saiu para comprar pão e, quando retornou, a mãe já estava morta. No entanto, familiares que também foram ouvidos pela polícia, contestaram essa versão.

O crime foi registrado na casa da vítima que fica no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Veja Também Acidente com três carros e uma moto deixa mortos na BR 101 em Linhares

O CRIME

Tereza da Conceição, de 55 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (25) na casa onde morava no bairro Aviso, em Linhares. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo provocados por uma faca.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também estiveram na residência. O corpo de Tereza foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.