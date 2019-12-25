O filho de uma mulher de 55 anos, que foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta quarta-feira (25), é o principal suspeito de ter cometido o crime, segundo a Polícia Civil. Tereza da Conceição foi assassinada a facadas durante a noite de Natal no bairro Aviso, em Linhares. O suspeito é Diego da Conceição, de 28 anos. Ele foi preso quando realizava os procedimentos para liberação do corpo da mãe.
De acordo com o delegado Tiago Cavalcanti, que responde pelo plantão de polícia na delegacia do município, apesar de Diego ser suspeito de praticar o crime, a prisão dele foi fundamentada no descumprimento das medidas cautelares. Ele cumpre pena por roubo e havia deixado a prisão para a saída temporária de Natal.
Ainda segundo o delegado, Diego não cumpriu os horários em que deveria ficar em casa, fez uso de bebida alcoólica e de drogas, o que é proibido pelas regras do benefício. O delegado disse ainda que o jovem apresentou uma versão frágil durante o depoimento, o que aumentou as suspeitas.
Filho é suspeito de matar a mãe na noite de Natal, em Linhares
À Polícia Civil, Diego disse que saiu para comprar pão e, quando retornou, a mãe já estava morta. No entanto, familiares que também foram ouvidos pela polícia, contestaram essa versão.
Diego será encaminhado novamente para o sistema prisional. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
O CRIME
Tereza da Conceição, de 55 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (25) na casa onde morava no bairro Aviso, em Linhares. Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo provocados por uma faca.
A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também estiveram na residência. O corpo de Tereza foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Durante a tarde desta quarta-feira (25), Diego e outros familiares da vítima estiveram no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para fazer a liberação do corpo. Segundo eles, Tereza participou da confraternização de Natal durante a noite com a família, mas se despediu e foi para casa. Ao amanhecer, Diego afirmou aos irmãos que havia encontrado a mãe morta em casa.