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Mistério

Mulher é morta a facadas dentro de casa na noite de Natal em Linhares

O corpo de Tereza da Conceição foi encontrado por um dos filhos na manhã desta quarta-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 17:36

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 17:36

O crime aconteceu na casa onde a vítima morava no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Leonardo Goliver
O dia que deveria ser dedicado à celebração do Natal foi marcado pela violência em Linhares, na região Norte do Estado. Uma mulher identificada como Tereza da Conceição, de 55 anos, foi assassinada a facadas na casa onde morava no bairro Aviso.
O crime só foi descoberto na manhã desta quarta-feira (25), quando um dos filhos da vítima esteve na residência e encontrou o corpo da mãe. Tereza morava sozinha, em uma casa no mesmo terreno que outros familiares.  O filho que encontrou o corpo, é Diego da Conceição, de 28 anos. Ele é suspeito de ter cometido o crime. 
Bastante abalados, os parentes não souberam informar qual pode ter sido a motivação do crime. Os filhos de Tereza contaram que a mãe participou com eles da confraternização de Natal durante a noite e foi para casa. Ao amanhecer, a notícia pegou todos de surpresa.
Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram na residência. O corpo de Tereza foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

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