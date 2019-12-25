Mulher é morta a facadas dentro de casa na noite de Natal em Linhares

O crime só foi descoberto na manhã desta quarta-feira (25), quando um dos filhos da vítima esteve na residência e encontrou o corpo da mãe. Tereza morava sozinha, em uma casa no mesmo terreno que outros familiares. O filho que encontrou o corpo, é Diego da Conceição, de 28 anos. Ele é suspeito de ter cometido o crime.
Bastante abalados, os parentes não souberam informar qual pode ter sido a motivação do crime. Os filhos de Tereza contaram que a mãe participou com eles da confraternização de Natal durante a noite e foi para casa. Ao amanhecer, a notícia pegou todos de surpresa.
A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram na residência. O corpo de Tereza foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.