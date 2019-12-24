Dois dos carros envolvidos em acidente na BR 101, em Linhares, ficaram destruídos Crédito: Foto do leitor

Um grave acidente deixou pelo menos quatro mortos e dois feridos na BR 101, em Linhares , na Região Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a colisão envolveu três carros e uma moto no quilômetro 130. O trânsito está funcionando em pare e siga nos dois sentidos da rodovia.

O acidente aconteceu às 18h50 desta segunda-feira (23). Inicialmente, foi informado que a batida havia ocorrido no trecho de Sooretama, mas, às 20h50, a PRF corrigiu a informação e afirmou que a colisão ocorreu perto do limite entre os municípios, já em Linhares. Equipes da Eco101 também auxiliaram na ocorrência. Duas pessoas que ficaram feridas foram levadas em estado grave para hospitais da região.

Your browser does not support the audio element. Acidente com três carros e uma moto deixa mortos na BR 101 em Linhares

De acordo com a PRF, o acidente envolveu, inicialmente, um veículo Honda City e um Ford Ka. O primeiro seguia no sentido São Mateus-Linhares, quando invadiu a contramão e colidiu com o Ford Ka em que viajavam quatro pessoas, sendo um homem, uma mulher e dois adolescentes. Nesse carro apenas o motorista sobreviveu, e foi socorrido para um hospital da região. No outro veículo estava apenas o motorista, que morreu na hora.

A colisão envolveu também uma moto, que vinha logo atrás do Ford Ka, e acabou colidindo contra os dois automóveis, além de um Voyage, que também foi atingido. O motociclista foi socorrido e levado para o hospital. Já os passageiros do Voyage não tiveram ferimentos.