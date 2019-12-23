Criança fica ferida em acidente com motorista embriagado no ES

Um acidente deixou uma criança de nove anos gravemente ferida na noite deste domingo (22), em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo. A colisão envolvendo dois veículos e um ônibus ocorreu na rodovia que liga Mimoso do Sul ao município de Muqui. O motorista, de acordo com a polícia, estava embriagado.
Segundo informações da Polícia Militar, um veículo Volkswagen Gol, com cinco ocupantes, foi ultrapassar um ônibus em um local proibido da rodovia, no sentido Mimoso do Sul. Em seguida, colidiu de frente com um Fiat Palio que vinha no sentido contrário, com três ocupantes. O Palio, onde estava a criança, rodou na pista e bateu na lateral do ônibus, que não tinha passageiros.
A Polícia Militar informou que percebeu sinais de embriaguez no condutor do Gol e também encontrou garrafas de cerveja dentro do carro. Por isso, ele foi conduzido para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro e ficou confirmado que ele estava alcoolizado. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia não divulgou o nome do motorista.
A criança foi socorrida para o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Os demais envolvidos foram levados para o hospital de Mimoso do Sul e liberados após atendimento.