Criança fica ferida em acidente com motorista embriagado no ES

A Polícia Militar informou que percebeu sinais de embriaguez no condutor do Gol e também encontrou garrafas de cerveja dentro do carro. Por isso, ele foi conduzido para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro e ficou confirmado que ele estava alcoolizado. O homem foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia não divulgou o nome do motorista.