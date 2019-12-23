Carro bate em moto, atinge poste e uma pessoa fica ferida em Vila Velha

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha, deixou uma pessoa ferida no início da noite deste domingo (22). A vítima, que estava na direção da moto, foi socorrida e levada para um hospital do município.
De acordo com o motorista do carro, o gerente de vendas Eddie Lobato, de 38 anos, ele seguia com o Ford Ka Sedan pela Rua Santa Catarina, em Residencial Coqueiral, Vila Velha, por volta das 18h, quando atingiu a motocicleta no cruzamento com a Rua Colatina, por onde o outro veículo trafegava.
Acidente entre carro e moto em Residencial Coqueiral, Vila Velha
Segundo ele, o motociclista deveria ter parado no cruzamento, de acordo com a sinalização por placas, mas não o fez, causando o acidente. "Foi um certo alívio por ele ter atingido a parte da frente do carro. Se ele tivesse pegado a lateral, eu penso que estaria bem machucado também", comentou Eddie.
Após atingir a motocicleta, o Ford Ka bateu em um poste na Rua Santa Catarina. O condutor da moto, que estava sem documentos e não foi identificado no local, teria sido lançado dez metros à frente do local.
Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado, inconsciente, para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. Mais tarde ele foi transferido para o São Lucas.
Moradores contam que este não foi o primeiro acidente no local. Apesar de ser bem sinalizado, eles pedem que seja instalado algum tipo de redutor de velocidade no local quebra-molas, faixa elevada, ou outro.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e atendeu a ocorrência. A reportagem de A Gazeta procurou a PM para ter mais informações, mas até a publicação desta reportagem ainda não havia recebido retorno. Assim que houver resposta, este texto será atualizado.