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Acidente grave

Com bebida dentro do carro, homem invade contramão, bate e morre na Serra

Motorista atingiu carro com uma família que vinha no sentido contrário. Um bebê de um ano não teve ferimentos. Acidente aconteceu na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2019 às 23:21

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 23:21

Fiat Uno invade contramão, bate e motorista morre na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Tiago Félix
Um homem morreu na noite deste domingo (22) após um grave acidente de trânsito na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, por volta das 20h10. A batida ocorreu perto do trevo localizado entre o Terminal de Jacaraípe e o bairro Serra Dourada. 
A vítima estava em um Fiat Uno que seguia no sentido Serra Dourada. Ele estava sozinho no veículo. O carro se chocou contra uma Toyota Hilux que seguia no sentido oposto. De acordo com o relato dos sobreviventes, o Uno estava com faróis apagados e invadiu a contramão.
No automóvel, policiais encontraram embalagens de bebida alcoólica. O motorista estava sozinho no carro. "Foi um livramento de Deus. Ele veio em cima da gente mesmo. Eu tirei o máximo que deu", afirmou o condutor do outro carro, um técnico em mecânica, de 40 anos.  Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

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Viajavam com o técnico outras quatro pessoas. A esposa, o sogro, um filho de 15 anos e outro de um ano e dois meses. Apenas o sogro teve ferimentos leves, na cabeça, e foi levado a um hospital. A família que estava na Hilux é do Espírito Santo e voltava da Bahia.
O acidente ocorreu na altura do bairro Capivari. O trânsito está sendo desviado para o acostamento da via, às 22h deste domingo. (As informações são de Tiago Félix, da TV Gazeta)

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