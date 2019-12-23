Com bebida dentro do carro, homem invade contramão, bate e morre na Serra

Fiat Uno invade contramão, bate e motorista morre na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Tiago Félix

Um homem morreu na noite deste domingo (22) após um grave acidente de trânsito na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, por volta das 20h10. A batida ocorreu perto do trevo localizado entre o Terminal de Jacaraípe e o bairro Serra Dourada.

A vítima estava em um Fiat Uno que seguia no sentido Serra Dourada. Ele estava sozinho no veículo. O carro se chocou contra uma Toyota Hilux que seguia no sentido oposto. De acordo com o relato dos sobreviventes, o Uno estava com faróis apagados e invadiu a contramão.

No automóvel, policiais encontraram embalagens de bebida alcoólica. O motorista estava sozinho no carro. "Foi um livramento de Deus. Ele veio em cima da gente mesmo. Eu tirei o máximo que deu", afirmou o condutor do outro carro, um técnico em mecânica, de 40 anos. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

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Viajavam com o técnico outras quatro pessoas. A esposa, o sogro, um filho de 15 anos e outro de um ano e dois meses. Apenas o sogro teve ferimentos leves, na cabeça, e foi levado a um hospital. A família que estava na Hilux é do Espírito Santo e voltava da Bahia.