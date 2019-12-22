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Feminicídio

Jovem termina namoro e é morta a facadas por ex-companheiro em São Mateus

Crime aconteceu na localidade de Córrego Juerana , na madrugada deste domingo (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2019 às 15:39

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 15:39

Crime foi registrado no plantão de homicídios de São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A jovem Josineia Floriano Lima, 27 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado, o segurança João Carlos de Jesus, 27, que, segundo a polícia, não aceitava o término do relacionamento. O crime aconteceu na localidade de Córrego Juerana I, em São Mateus, na região Norte do Estado, na madrugada deste domingo (22).  Ele foi preso em flagrante e autuado por feminicídio. 

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O delegado Daniel Duboc, do plantão da Delegacia Regional do município, conta  que João Carlos esteve na casa de Josineia e os dois brigaram porque ela não queria prosseguir com o namoro. O segurança, então, pegou uma faca e atacou a ex-namorada com vários golpes. A filha da vítima, menor de idade, presenciou o crime. 
A menina saiu correndo em busca de ajuda na vizinhança, e João Carlos aproveitou para fugir. Josineia foi enrolada em toalhas e conduzida em um carro particular para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. 

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No final da manhã, de acordo com o delegado, o segurança apresentou-se na delegacia e foi autuado por feminicídio. Ao final do flagrante, João Carlos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus. 

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