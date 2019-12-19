Bandidos invadem casa, roubam R$ 10 mil e fazem refém em São Mateus

Mãe e filho viveram momentos de terror na manhã desta quarta-feira (18), em São Mateus, no Norte do Estado, ao terem a casa invadida por homens armados durante um assalto. O caso ocorreu na localidade de Nativo, zona rural do município. O filho foi levado como refém, mas libertado horas depois em uma estrada rural.
COMO ACONTECEU
O homem, de 33 anos, informou à Polícia Militar, que por volta das 9h45, estava na casa da mãe, de 62 anos, em uma propriedade rural, quando três homens chegaram em um veículo gol, de cor branca, renderam um funcionário que estava no local, se dirigiram à casa, e anunciaram o assalto. Eles estavam armados e com o rosto coberto por toucas ninjas.
À Polícia Militar, a vítima disse que os bandidos entraram na residência à procura de dinheiro. A mãe entregou uma quantia de pouco mais de R$ 1 mil. Já ele, entregou uma bolsa contendo uma quantia que ela não soube precisar quanto, mas revelou ser aproximadamente R$ 9 mil, referente à venda de mudas de aroeira, trabalho que exerce na propriedade da família.
LEVADO COMO REFÉM
O rapaz informou à PM, que os suspeitos exigiram também valores referentes à venda de gado, realizada pelo pai dele, que não estava na casa no momento do assalto. Ele disse aos bandidos que o dinheiro não estava no local. Os homens não ficaram satisfeitos, e o levaram como refém e abandonado horas depois em uma plantação de eucaliptos, nas proximidades do presídio de São Mateus . O telefone celular dele foi levado pelos suspeitos e que horas depois de ser abandonado, conseguiu uma carona para voltar para casa.
Após ouvir os relatos das vítimas, à Polícia Militar, fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos.
A Polícia Civil informou que está investigando o caso.