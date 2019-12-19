Bandidos invadem casa, roubam R$ 10 mil e fazem refém em São Mateus

O homem, de 33 anos, informou à Polícia Militar, que por volta das 9h45, estava na casa da mãe, de 62 anos, em uma propriedade rural, quando três homens chegaram em um veículo gol, de cor branca, renderam um funcionário que estava no local, se dirigiram à casa, e anunciaram o assalto. Eles estavam armados e com o rosto coberto por toucas ninjas.