Menores fazem arrastão na orla de Guriri, em São Mateus

Arrastão em sorveteria na orla de Guriri Crédito: Reprodução/Videomonitoramento

Dois menores foram detidos pela polícia, suspeitos de praticarem assaltos em estabelecimentos localizados na orla de Guriri, em São Mateus , na região Norte do Estado. Os crimes aconteceram durante a noite deste domingo (15), pouco antes das 21h. Um terceiro suspeito de envolvimento no arrastão conseguiu fugir.

Câmeras de monitoramento de uma sorveteria registraram a ação dos criminosos. Do lado de fora do estabelecimento, os menores abordam clientes em uma mesa e roubam diversos aparelhos celulares.

Já dentro da sorveteria, é possível ver o momento em que o suspeito se aproxima do caixa. Ele volta até a porta do estabelecimento e na sequência retorna acompanhado de outro ladrão que está com uma arma na mão.

A Polícia Militar foi acionada e, diante das características, dos menores realizou buscas na região. Dois, dos três suspeitos foram localizados e apreendidos. Eles foram levados para a delegacia. Com os dois, pelos menos cinco celulares foram recuperados.