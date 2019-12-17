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Insegurança

Menores fazem arrastão na orla de Guriri, em São Mateus

Câmeras de monitoramento de uma sorveteria registraram o momento em que três criminosos abordam clientes e roubam vários celulares; dois foram detidos. Veja imagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 23:50

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 23:50

Arrastão em sorveteria na orla de Guriri Crédito: Reprodução/Videomonitoramento
Dois menores foram detidos pela polícia, suspeitos de praticarem assaltos em estabelecimentos localizados na orla de Guriri, em São Mateus, na região Norte do Estado. Os crimes aconteceram durante a noite deste domingo (15), pouco antes das 21h. Um terceiro suspeito de envolvimento no arrastão conseguiu fugir.
Câmeras de monitoramento de uma sorveteria registraram a ação dos criminosos. Do lado de fora do estabelecimento, os menores abordam clientes em uma mesa e roubam diversos aparelhos celulares.
Já dentro da sorveteria, é possível ver o momento em que o suspeito se aproxima do caixa. Ele volta até a porta do estabelecimento e na sequência retorna acompanhado de outro ladrão que está com uma arma na mão.
A Polícia Militar foi acionada e, diante das características, dos menores realizou buscas na região. Dois, dos três suspeitos foram localizados e apreendidos. Eles foram levados para a delegacia. Com os dois, pelos menos cinco celulares foram recuperados.
Questionada, a Polícia Civil ainda não deu detalhes sobre a ocorrência e não respondeu se os menores continuam apreendidos.

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