Assaltante é baleado durante troca de tiros com a PM em São Mateus

Um tiroteio registrado na tarde desta segunda-feira (18), no Centro de São Mateus, na região Norte do Estado, terminou com um dos criminosos ferido e muitos moradores assustados com a violência na região. Segundo a polícia, tudo aconteceu após um assalto.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava saindo do carro quando foi rendida por dois homens em uma moto. Eles roubaram uma bolsa com dinheiro. Na tentativa de evitar a fuga dos assaltantes, a vítima retornou ao carro e avançou com o veículo para cima da moto. Com o impacto, os criminosos caíram no chão.
Nesse momento, segundo a PM, um dos assaltantes fez um disparo contra o carro da vítima. Militares passavam pelo local no momento da confusão e fizeram a abordagem aos suspeitos, que reagiram com mais tiros. Os policiais também atiraram para conter os criminosos. Um dos suspeitos acabou baleado.
A Polícia Militar informou que um dos indivíduos fugiu e não foi localizado. O outro foi baleado, socorrido e será encaminhado à delegacia quando tiver alta hospitalar. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.