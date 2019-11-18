Assaltante é baleado durante troca de tiros com a PM em São Mateus

O tiroteio aconteceu durante a tarde desta segunda-feira (18), no Centro de São Mateus Crédito: Internauta

Um tiroteio registrado na tarde desta segunda-feira (18), no Centro de São Mateus , na região Norte do Estado, terminou com um dos criminosos ferido e muitos moradores assustados com a violência na região. Segundo a polícia, tudo aconteceu após um assalto.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava saindo do carro quando foi rendida por dois homens em uma moto. Eles roubaram uma bolsa com dinheiro. Na tentativa de evitar a fuga dos assaltantes, a vítima retornou ao carro e avançou com o veículo para cima da moto. Com o impacto, os criminosos caíram no chão.

Nesse momento, segundo a PM, um dos assaltantes fez um disparo contra o carro da vítima. Militares passavam pelo local no momento da confusão e fizeram a abordagem aos suspeitos, que reagiram com mais tiros. Os policiais também atiraram para conter os criminosos. Um dos suspeitos acabou baleado.