Bandidos roubam mais de R$ 100 mil de joalheria de São Mateus

Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos chegaram ao estabelecimento, renderam os donos e os clientes, e roubaram diversas joias, entre cordões, pulseiras e relógios. Um prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil. O material, segundo os proprietários da joalheria, foi colocados em duas bolsas.

Após serem acionados por meio do 190, policiais foram ao local e lá populares informaram que os bandidos haviam fugido em um veículo Eco Sport, de cor branca, para a BR 101, sentido Linhares. Os policiais conseguiram localizar o veículo e iniciaram uma perseguição policial. Houve troca de tiros, mas os criminosos escaparam.

Durante a perseguição a viatura bateu em um poste às margens da BR-101. Um policial ficou ferido e foi levado para o hospital Roberto Silvares. O veículo usado pelos criminosos, com placas do Rio de Janeiro, foi localizado no bairro Nova Era, ainda em São Mateus, com o pneus furados por tiros. Dentro dele foram encontrados um celular, munições de pistola 9 milímetros, uma pequena quantia em dinheiro e objetos que podem ser dos bandidos. A PM acredita que havia um outro carro no local aguardando para dar cobertura e continuar a fuga.