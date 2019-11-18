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São Mateus

Bandidos roubam mais de R$ 100 mil de joalheria de São Mateus

Segundo a polícia os criminosos chegaram ao estabelecimento, renderam os donos e os clientes e roubaram diversas jóias entre cordões, pulseiras e relógios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 19:05

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 19:05

O crime ocorreu por volta das nove horas da manhã, de sábado (16), em São Mateus Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução
Proprietários de uma joalheria, situada na Avenida Jones dos Santos Neves, no centro de São Mateus, no Norte do Estado, passaram por momentos de pânico no último final de semana ao ter o estabelecimento invadido por assaltantes armados. O crime ocorreu por volta das 9h de sábado (16), em um local de grande movimento do comércio da cidade.
Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos chegaram ao estabelecimento, renderam os donos e os clientes, e roubaram diversas joias, entre cordões, pulseiras e relógios. Um prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil. O material, segundo os proprietários da joalheria, foi colocados em duas bolsas.

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Após serem acionados por meio do 190, policiais foram ao local e lá populares informaram que os bandidos haviam fugido em um veículo Eco Sport, de cor branca, para a BR 101, sentido Linhares. Os policiais conseguiram localizar o veículo e iniciaram uma perseguição policial. Houve troca de tiros, mas os criminosos escaparam.
Durante a perseguição a viatura bateu em um poste às margens da BR-101. Um policial ficou ferido e foi levado para o hospital Roberto Silvares. O veículo usado pelos criminosos, com placas do Rio de Janeiro, foi localizado no bairro Nova Era, ainda em São Mateus, com o pneus furados por tiros. Dentro dele foram  encontrados um celular, munições de pistola 9 milímetros, uma pequena quantia em dinheiro e objetos que podem ser dos bandidos. A PM acredita que havia um outro carro no local aguardando para dar cobertura e continuar a fuga. 
Policiais de Jaguaré auxiliaram na operação de buscas e chegaram a fazer um cerco nas proximidades da cidade, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Militar acredita que os criminosos são os mesmos que assaltaram uma joalheria de Linhares no dia 25 de setembro deste ano.

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