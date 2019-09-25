Criminosos armados rendem funcionários e roubam joalheria em Linhares

Joalheria está com as portas fechadas após assalto no Centro de Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

O dono e os funcionários de uma joalheria no Centro de Linhares , Região Norte do Estado, passaram por momentos de terror na manhã desta quarta-feira (25). Assim que a loja abriu, por volta de 8h10, criminosos armados invadiram o local e anunciaram um assalto. As vítimas foram amarradas e trancadas em um banheiro. Todo o estoque de joias foi levado.

Em entrevista para a TV Gazeta Norte, um funcionário contou que três bandidos renderam a todos. Dois suspeitos estavam armados. A porta do estabelecimento foi fechada pelos suspeitos assim que eles entraram. As vítimas foram levadas para o banheiro, onde tiveram as mãos amarradas com abraçadeiras de plástico e as bocas foram fechadas com fitas.

Abraçadeira de plástico usada por bandidos para prender os braços das vítimas na joalheria Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

Os acusados não estavam encapuzados, mas não foram reconhecidos pelos funcionários da loja. Eles não faziam ameaças e falavam para as vítimas que tudo ficaria bem, que era para todos ficarem quietos.