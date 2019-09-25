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Susto e prejuízo

Criminosos armados rendem funcionários e roubam joalheria em Linhares

Assalto aconteceu na manhã desta quarta-feira (25). Dois suspeitos invadiram a loja, amarraram os braços dos funcionários e levaram tudo. O prejuízo é estimado em R$ 300 mil

Publicado em 

25 set 2019 às 08:29

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 08:29

Joalheria está com as portas fechadas após assalto no Centro de Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
O dono e os funcionários de uma joalheria no Centro de Linhares, Região Norte do Estado, passaram por momentos de terror na manhã desta quarta-feira (25). Assim que a loja abriu, por volta de 8h10, criminosos armados invadiram o local e anunciaram um assalto. As vítimas foram amarradas e trancadas em um banheiro. Todo o estoque de joias foi levado.
Em entrevista para a TV Gazeta Norte, um funcionário contou que três bandidos renderam a todos. Dois suspeitos estavam armados. A porta do estabelecimento foi fechada pelos suspeitos assim que eles entraram. As vítimas foram levadas para o banheiro, onde tiveram as mãos amarradas com abraçadeiras de plástico e as bocas foram fechadas com fitas.
Abraçadeira de plástico usada por bandidos para prender os braços das vítimas na joalheria Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
Os acusados não estavam encapuzados, mas não foram reconhecidos pelos funcionários da loja. Eles não faziam ameaças e falavam para as vítimas que tudo ficaria bem, que era para todos ficarem quietos.
> Vídeo mostra ação de bandido que roubou joalheria em shopping no ES
Os criminosos fizeram a limpa na joalheria e levaram todo o ouro do estoque. Segundo o proprietário, o prejuízo é estimado em R$ 300 mil. É a terceira vez que a loja é assaltada em 43 anos. Agora, o estabelecimento está fechado para o trabalho da Polícia Militar.

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