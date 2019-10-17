Uber abre cadastro para motoristas em Colatina e São Mateus

HORA DO CADASTRO

Para estar apto a ser um motorista da Uber é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com licença para exercer atividade remunerada (EAR). Quem não a possui, deve antecipar a renovação e solicitar a inclusão, que pode ser obtida após aprovação em um teste psicológico do Detran-ES, com custo de R$ 106,07.

Além disso, a empresa também exige um carro com quatro portas, cinco lugares e ar-condicionado, que seja de 2008 ou mais recente. O veículo utilizado pode ser próprio, emprestado ou alugado – neste último caso, a empresa tem parcerias firmadas com três locadoras e promete descontos. Picapes, vans e caminhonetes não são aceitas; assim como automóveis adesivados, de placa vermelha ou com alteração no sistema de freio ou suspensão.

São dois os documentos exigidos: o primeiro é a CNH da categoria B válida e com licença para exercer atividade remunerada; e o segundo é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em dia.