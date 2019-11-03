Sábado violento e com morte a tiros em Linhares, no Norte do ES

O município de Linhares, no Norte do Estado, registrou uma tentativa de homicídio e um assassinato neste sábado (2). As vítimas foram dois homens: um de 27 anos e outro de 25 anos, respectivamente. Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil, mas, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
ENCAPUZADO ATIRA DUAS VEZES
O caso mais recente aconteceu no início da tarde, no bairro Aviso. A bordo de uma moto vermelha e usando uma touca ninja, o criminoso atirou, pelo menos, duas vezes contra a vítima. O homem de 27 anos acabou atingido no peito e no pescoço. Apesar dos ferimentos, ele está em estado estável no Hospital Geral de Linhares, para onde foi socorrido, logo após o crime.
ASSASSINATO NA MADRUGADA
Já por volta das 16h, em um bar do bairro Interlagos, um jovem de 25 anos foi morto, também com disparos de arma de fogo. Identificado como Maykon dos Santos, ele teria chegado ao local acompanhado do homem que atirou contra ele. De acordo com testemunhas, tudo aconteceu depois de uma discussão entre os dois. Um cliente também teve a mão ferida por bala perdida.
CASOS SOB INVESTIGAÇÃO
Ambos os crimes registrados estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar na identificação dos suspeitos deve registrá-la pelos canais do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.