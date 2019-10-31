Veja vídeo: estudantes são rendidas por bandidos armados no Norte do ES

Duas adolescentes foram rendidas por criminosos armados e tiveram os celulares roubados na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Boa Vista, em São Mateus , Região Norte do Estado. Imagens de câmera de videomonitoramento mostram quando as vítimas andam pela calçada e os bandidos se aproximam e apontam as armas para elas.

O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra as adolescentes caminhando por uma calçada do bairro, com o uniforme da escola e com mochilas nas costas. De repente, elas são rendidas pelos suspeitos, que vinham no sentido contrário e usam bonés.

Os acusados apontam as armas para as vítimas. Assustadas, elas param na calçada. Neste momento, não é possível ver uma das adolescentes. Um suspeito fica na rua, disfarçando, e o outro pega algo com uma das vítimas.

Durante a ação dos criminosos, um grupo com três adultos e uma criança se aproxima e passa pelas adolescentes. Atrás do grupo tem outra estudante uniformizada, que acaba sendo revistada por um dos acusados. Em seguida, os dois criminosos fogem.

FUGA

Segundo a Polícia Militar , os suspeitos usavam camisas sociais. Um carro aguardava por eles na rua atrás de onde aconteceu o assalto. Após roubar as adolescentes, os dois acusados foram até o veículo, que os ajudou na fuga. Uma das vítimas tem 16 anos.