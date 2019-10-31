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Em São Mateus

Veja vídeo: estudantes são rendidas por bandidos armados no Norte do ES

Imagens de câmera de videomonitoramento flagrou criminosos apontando armas para as vítimas. Eles roubaram três celulares. Crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Boa Vista

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 12:25
Duas adolescentes foram rendidas por criminosos armados e tiveram os celulares roubados na manhã desta quarta-feira (30), no bairro Boa Vista, em São Mateus, Região Norte do Estado. Imagens de câmera de videomonitoramento mostram quando as vítimas andam pela calçada e os bandidos se aproximam e apontam as armas para elas.
O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra as adolescentes caminhando por uma calçada do bairro, com o uniforme da escola e com mochilas nas costas. De repente, elas são rendidas pelos suspeitos, que vinham no sentido contrário e usam bonés.

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Os acusados apontam as armas para as vítimas. Assustadas, elas param na calçada. Neste momento, não é possível ver uma das adolescentes. Um suspeito fica na rua, disfarçando, e o outro pega algo com uma das vítimas.
Durante a ação dos criminosos, um grupo com três adultos e uma criança se aproxima e passa pelas adolescentes. Atrás do grupo tem outra estudante uniformizada, que acaba sendo revistada por um dos acusados. Em seguida, os dois criminosos fogem.

FUGA

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos usavam camisas sociais. Um carro aguardava por eles na rua atrás de onde aconteceu o assalto. Após roubar as adolescentes, os dois acusados foram até o veículo, que os ajudou na fuga. Uma das vítimas tem 16 anos.
Buscas foram realizadas na região, mas os criminosos não foram localizados. Em nota, a Polícia Civil disse que investiga todos os casos formalizados nas delegacias e orienta as vítimas desse tipo de caso a registrarem a ocorrência em qualquer delegacia. Se não teve detido em flagrante pela PM ou Guarda Municipal, e a vítima registrou o boletim na delegacia, o caso será investigado pela PC, de acordo com nota da polícia.

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