Jovem é agredido a pauladas e está internado em São Mateus

Delegacia Regional de São Mateus Crédito: TV Gazeta Norte

Um jovem, que não teve a idade informada, está internado em estado grave após ser agredido a pauladas no bairro Litorâneo, em São Mateus , Região Norte do Estado. O crime aconteceu na tarde deste domingo (20). Por conta da gravidade da agressão, a vítima teve um traumatismo craniano e está entubada no hospital.

Segundo informações da Polícia Militar , uma equipe foi acionada para verificar uma denúncia de agressão. Ao chegar no local, testemunhas contaram que quatro criminosos espancaram um rapaz a pauladas em frente à casa dele. Após as agressões, os acusados fugiram.

Moradores do bairro socorreram a vítima, que foi levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Os policiais seguiram ao hospital, onde foram informados que o jovem sofreu um trauma encéfalo craniano e estava entubado.

Buscas foram feitas, mas os suspeitos não foram localizados. Até o momento, a polícia não sabe qual a motivação das agressões.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e este tipo de crime é condicionado à representação criminal.