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Violência

Corpo é encontrado carbonizado e com as mãos amarradas em São Mateus

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local na tarde desta quarta-feira (9)

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 13:19

Leonardo Goliver

Leonardo Goliver

Publicado em 

10 out 2019 às 13:19
O corpo foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas para trás na tarde desta quarta-feira (9), em uma estrada de chão no bairro Campo Grande, em São Mateus Crédito: Internauta
Um crime bárbaro assustou moradores do bairro Campo Grande, em São Mateus, no Norte do Estado, na tarde de quarta-feira (09). Um corpo foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas para trás em uma estrada de chão.
De acordo com a Polícia Militar, um morador viu o corpo e chamou a polícia. Ao chegar ao local, os militares constataram o fato e acionaram a perícia.
Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico que vai apontar a causa da morte.
A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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