Corpo é encontrado carbonizado e com as mãos amarradas em São Mateus

O corpo foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas para trás na tarde desta quarta-feira (9), em uma estrada de chão no bairro Campo Grande, em São Mateus Crédito: Internauta

Um crime bárbaro assustou moradores do bairro Campo Grande, em São Mateus, no Norte do Estado, na tarde de quarta-feira (09). Um corpo foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas para trás em uma estrada de chão.

De acordo com a Polícia Militar, um morador viu o corpo e chamou a polícia. Ao chegar ao local, os militares constataram o fato e acionaram a perícia.

Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico que vai apontar a causa da morte.