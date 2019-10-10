Corpo é encontrado carbonizado e com as mãos amarradas em São Mateus

Um crime bárbaro assustou moradores do bairro Campo Grande, em São Mateus, no Norte do Estado, na tarde de quarta-feira (09). Um corpo foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas para trás em uma estrada de chão.
De acordo com a Polícia Militar, um morador viu o corpo e chamou a polícia. Ao chegar ao local, os militares constataram o fato e acionaram a perícia.
Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico que vai apontar a causa da morte.
A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.