Carga de cigarros e bebidas de R$ 300 mil é roubada em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

São Mateus, Região Norte do Estado. O veículo estava carregado com cigarro e bebidas diversas. Um caminhão teve toda a carga, avaliada em mais de R$ 300 mil, roubada por bandidos armados. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (24), em, Regiãodo Estado. O veículo estava carregado com cigarro e bebidas diversas.

Segundo a Polícia Militar, o motorista e um colega de trabalho estavam parados com o caminhão no pátio de um posto de gasolina desativado no bairro Seac, na lateral da Rodovia BR 101. Eles iam fazer a descarga do veículo quando foram abordados por dois suspeitos. Um deles estava armado com uma pistola na cintura e exigiu que o motorista e o outro funcionário entrassem no caminhão.

As vítimas foram obrigadas a seguir com o veículo pela rodovia, no sentido São Mateus X Linhares, e entraram perto do Centro de Detenção Provisória (CDP), em uma plantação de eucalipto. Chegando no local, mais três acusados aguardavam com um caminhão-baú.

O motorista e o colega de trabalho foram obrigados a continuar na carroceria do caminhão da empresa enquanto os criminosos retiraram toda a carga para o outro veículo. Na nota fiscal a carga é avaliada em R$ 316.001,57 e composta por cigarros e bebidas diversas. O celular de uma das vítimas também foi levado.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos deixaram o local e as vítimas conseguiram voltar para o bairro Seac, onde acionaram a polícia. Os acusados chegaram a mexer na parte elétrica do caminhão para evitar seu rastreamento no momento do roubo da carga.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus e que, até a tarde desta quarta-feira (25), nenhum suspeito havia sido detido.

OUTRO ROUBO

quadrilha especializada em roubo de cargas foi detida, também em São Mateus, em uma ação conjunta da PM, PC e Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PM, três acusados foram presos com uma carga de alumínio avaliada em mais de R$ 450 mil. No último dia 16, uma, também em São Mateus, em uma ação conjunta da PM, PC e Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PM, três acusados foram presos com uma carga de alumínio avaliada em mais de R$ 450 mil.