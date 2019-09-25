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Prejuízo

Carga de cigarros e bebidas de R$ 300 mil é roubada em São Mateus

Bandidos armados renderam motorista e outro funcionário e levaram toda a carga do caminhão, que estava carregado com cigarros e bebidas diversas

Publicado em 

25 set 2019 às 06:13

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 06:13

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um caminhão teve toda a carga, avaliada em mais de R$ 300 mil, roubada por bandidos armados. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (24), em São Mateus, Região Norte do Estado. O veículo estava carregado com cigarro e bebidas diversas.
Segundo a Polícia Militar, o motorista e um colega de trabalho estavam parados com o caminhão no pátio de um posto de gasolina desativado no bairro Seac, na lateral da Rodovia BR 101. Eles iam fazer a descarga do veículo quando foram abordados por dois suspeitos. Um deles estava armado com uma pistola na cintura e exigiu que o motorista e o outro funcionário entrassem no caminhão.
As vítimas foram obrigadas a seguir com o veículo pela rodovia, no sentido São Mateus X Linhares, e entraram perto do Centro de Detenção Provisória (CDP), em uma plantação de eucalipto. Chegando no local, mais três acusados aguardavam com um caminhão-baú.
O motorista e o colega de trabalho foram obrigados a continuar na carroceria do caminhão da empresa enquanto os criminosos retiraram toda a carga para o outro veículo. Na nota fiscal a carga é avaliada em R$ 316.001,57 e composta por cigarros e bebidas diversas. O celular de uma das vítimas também foi levado.
> Quadrilha rouba caminhão de café e faz motorista de refém na Serra
Ainda de acordo com a PM, os suspeitos deixaram o local e as vítimas conseguiram voltar para o bairro Seac, onde acionaram a polícia. Os acusados chegaram a mexer na parte elétrica do caminhão para evitar seu rastreamento no momento do roubo da carga.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus e que, até a tarde desta quarta-feira (25), nenhum suspeito havia sido detido.
OUTRO ROUBO
No último dia 16, uma quadrilha especializada em roubo de cargas foi detida, também em São Mateus, em uma ação conjunta da PM, PC e Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PM, três acusados foram presos com uma carga de alumínio avaliada em mais de R$ 450 mil. 
Carga avaliada em 300 mil reais é roubada em São Mateus

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