Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tudo errado

Após perseguição, suspeito é preso com dinheiro na cueca em São Mateus

Acusado tentou fugir de carro quando avistou a viatura. Com ele, a PM encontrou um celular roubado, uma CNH falsificada e ainda R$ 899 em espécie dentro da cueca

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 14:30
Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um suspeito foi preso com dinheiro na cueca, após uma perseguição policial pelo balneário de Guriri, em São Mateus, na manhã de terça-feira (27). O acusado, que não teve a idade informada, estava com a carteira de habilitação vencida, usando um celular roubado e com R$ 899 em espécie dentro das roupas íntimas.
Segundo a Polícia Militar, o acusado trafegava em um veículo Peugeot de cor preta pela Avenida Francisco Pereira de Carvalho, mais conhecida como 11ª Avenida, quando mudou de direção ao perceber a presença da viatura.
> Câmeras flagram motorista atirando em cachorro em São Mateus
Neste momento, os policiais começaram a acompanhar o automóvel. O suspeito iniciou uma fuga em alta velocidade, fazendo diversas manobras perigosas pelas ruas e avenidas do balneário. Alguns quarteirões à frente, os militares deram ordens de parada e o condutor parou o carro.
ABORDAGEM
Durante a abordagem, foi encontrado com o suspeito um celular que foi roubado há cerca de dois meses. Ele afirmou que está com o aparelho há cinco meses. Além disso, alegou que fugiu por não ser habilitado. No entanto, com ele foi encontrada uma carteira nacional de habilitação (CNH) falsa, com validade vencida em fevereiro deste ano.
Ainda de acordo com a PM, o suspeito teria passagem por tentativa de homicídio e uso de entorpecente. Dentro de sua cueca, os militares localizaram R$ 899 em espécie (sendo uma nota de R$ 100, sete notas de R$ 50, 15 notas de R$ 20, 10 notas de R$ 10, sete notas de R$ 5 e ainda sete notas de R$ 2).
> As cidades do ES sem assassinatos nem mortes no trânsito em 2019
O acusado foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. O celular roubado, a CNH com indícios de falsificação e todo o dinheiro encontrados com ele foram entregues na delegacia.
Em nota, a Polícia Civil informou que o expediente administrativo do cartório das Delegacias Regionais, onde tem acesso às ocorrências de plantões finalizados, se encerra ás 16 horas. Por isso, não tem como informar se o suspeito foi autuado e detido. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados