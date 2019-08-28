Após perseguição, suspeito é preso com dinheiro na cueca em São Mateus

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

São Mateus, na manhã de terça-feira (27). O acusado, que não teve a idade informada, estava com a carteira de habilitação vencida, usando um celular roubado e com R$ 899 em espécie dentro das roupas íntimas. Um suspeito foi preso com dinheiro na cueca, após uma perseguição policial pelo balneário de Guriri, em, na manhã de terça-feira (27). O acusado, que não teve a idade informada, estava com a carteira de habilitação vencida, usando um celular roubado e com R$ 899 em espécie dentro das roupas íntimas.

Polícia Militar, o acusado trafegava em um veículo Peugeot de cor preta pela Avenida Francisco Pereira de Carvalho, mais conhecida como 11ª Avenida, quando mudou de direção ao perceber a presença da viatura. Segundo a, o acusado trafegava em um veículo Peugeot de cor preta pela Avenida Francisco Pereira de Carvalho, mais conhecida como 11ª Avenida, quando mudou de direção ao perceber a presença da viatura.

Neste momento, os policiais começaram a acompanhar o automóvel. O suspeito iniciou uma fuga em alta velocidade, fazendo diversas manobras perigosas pelas ruas e avenidas do balneário. Alguns quarteirões à frente, os militares deram ordens de parada e o condutor parou o carro.

ABORDAGEM

Durante a abordagem, foi encontrado com o suspeito um celular que foi roubado há cerca de dois meses. Ele afirmou que está com o aparelho há cinco meses. Além disso, alegou que fugiu por não ser habilitado. No entanto, com ele foi encontrada uma carteira nacional de habilitação (CNH) falsa, com validade vencida em fevereiro deste ano.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito teria passagem por tentativa de homicídio e uso de entorpecente. Dentro de sua cueca, os militares localizaram R$ 899 em espécie (sendo uma nota de R$ 100, sete notas de R$ 50, 15 notas de R$ 20, 10 notas de R$ 10, sete notas de R$ 5 e ainda sete notas de R$ 2).

O acusado foi conduzido à 18ª Delegacia Regional de São Mateus. O celular roubado, a CNH com indícios de falsificação e todo o dinheiro encontrados com ele foram entregues na delegacia.