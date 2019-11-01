Transexual é morta a facadas em frente a supermercado no Norte do ES

Uma transexual foi assassinada a facadas no balneário de Guriri, em São Mateus, Região Norte do Estado, na madrugada desta sexta-feira (1º). Ela foi socorrida com vida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo a Polícia Militar, a vítima estava caída em frente a um supermercado, por volta de 4 horas da madrugada, e apresentava diversas perfurações de golpes de faca pelo corpo. Muito ensanguentada, ela foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Alguns minutos após o atendimento médico, a vítima morreu.
Até a manhã desta sexta-feira a transexual ainda não havia sido identificada, pois estava sem documentação. De acordo com a PM, ela era uma andarilha que circulava pela região.
INVESTIGAÇÕES
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil ainda não passou informações sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.