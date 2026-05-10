Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo

De virada, o Vilavelhense conquistou mais uma vitória e entrou no G-4 da Copa Espírito Santo 2026. Na noite deste sábado, no jogo de abertura da terceira rodada, o Vila saiu atrás do marcador, mas derrotou o Serra, por 3 a 2, no estádio Robertão. O Cobra-Coral teve três jogadores expulsos e terminou o jogo com o lateral Rickelmi atuando como goleiro.





Com oito minutos de bola rolando, o jogo já estava 1 a 1. O Serra abriu o placar, aos cinco, com um gol do ex-canela-verde Diogo Bolt e, aos oito, o volante Borges empatou para o Vilavelhense. Antes do intervalo, aos 45, o atacante Davis virou o jogo, de cabeça.





Na volta do vestiário, no primeiro lance do segundo tempo, o mesmo Davis aproveitou um cruzamento da direita para fazer o terceiro do Vila. A situação do jogo ficou ainda mais favorável para o time canela-verde, após a expulsão de Matheus Guará, aos 23 minutos. Ainda assim, aos 26, Patrick Leonardo diminuiu para o Cobra-Coral.





A esperança de reação do time serrano parou aos 40, quando o goleiro Dudu também recebeu o cartão vermelho, depois de uma entrada violenta em um atacante do Vila. Como o técnico Leomir já havia realizado as cinco substituições, o lateral Rickelmi teve que terminar a partida atuando no gol. Antes do fim, o volante Magnor de Paula foi expulso por tentar atingir um jogador do Vila com uma cotovelada.





Com o resultado, o Vilavelhense chega aos mesmos seis pontos do líder Vitória-ES, que tem um jogo a menos e um melhor saldo de gols. O Serra, com a segunda derrota em três jogos, fica com três pontos e agora fora da zona de classificação. Na Copa ES, apenas os quatro melhores avançam para as semifinais.