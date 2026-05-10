Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Futebol Capixaba

Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo

Diogo Bolt e Davis, duas vezes, marcaram os gols do time de Vila Velha, no Robertão

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 21:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2026 às 21:04
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Viviane Azevedo

De virada, o Vilavelhense conquistou mais uma vitória e entrou no G-4 da Copa Espírito Santo 2026. Na noite deste sábado, no jogo de abertura da terceira rodada, o Vila saiu atrás do marcador, mas derrotou o Serra, por 3 a 2, no estádio Robertão. O Cobra-Coral teve três jogadores expulsos e terminou o jogo com o lateral Rickelmi atuando como goleiro.


Com oito minutos de bola rolando, o jogo já estava 1 a 1. O Serra abriu o placar, aos cinco, com um gol do ex-canela-verde Diogo Bolt e, aos oito, o volante Borges empatou para o Vilavelhense. Antes do intervalo, aos 45, o atacante Davis virou o jogo, de cabeça.


Na volta do vestiário, no primeiro lance do segundo tempo, o mesmo Davis aproveitou um cruzamento da direita para fazer o terceiro do Vila. A situação do jogo ficou ainda mais favorável para o time canela-verde, após a expulsão de Matheus Guará, aos 23 minutos. Ainda assim, aos 26, Patrick Leonardo diminuiu para o Cobra-Coral.


A esperança de reação do time serrano parou aos 40, quando o goleiro Dudu também recebeu o cartão vermelho, depois de uma entrada violenta em um atacante do Vila. Como o técnico Leomir já havia realizado as cinco substituições, o lateral Rickelmi teve que terminar a partida atuando no gol. Antes do fim, o volante Magnor de Paula foi expulso por tentar atingir um jogador do Vila com uma cotovelada.


Com o resultado, o Vilavelhense chega aos mesmos seis pontos do líder Vitória-ES, que tem um jogo a menos e um melhor saldo de gols. O Serra, com a segunda derrota em três jogos, fica com três pontos e agora fora da zona de classificação. Na Copa ES, apenas os quatro melhores avançam para as semifinais.

Viviane Azevedo

A Copa Espírito Santo  2026 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da quarta rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Vilavelhense enfrenta o Porto Vitória, no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. O Serra volta a campo apenas no dia 20 de maio, uma quarta-feira, para visitar o Vitória-ES, no Salvador Costa, em Bento Ferreira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marianne Pernambuco e Júlia Pernambuco
Dia das Mães 2026: confira nossas homenageadas deste domingo de festa
Detento no presídio: quantidade de presos é alta no ES
Ninguém consegue ser especialista em segurança pública se não pintar o cabelo de vermelho
Imagem BBC Brasil
Alerta para enchentes e seca em tempo real: o ES se prepara

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados