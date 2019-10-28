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Insegurança

Mascarado assalta clientes de lanchonete em Governador Lindenberg

As imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento flagraram toda a ação

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 13:19
Mascarado assalta clientes de lanchonete em Governador Lindenberg Crédito: Reprodução
Clientes de uma lanchonete localizada em Governador Lindenberg, na região Noroeste do Estado, viveram momentos de tensão na noite deste domingo (27) quando um homem mascarado entrou no estabelecimento e anunciou um assalto. Imagens das câmeras de monitoramento flagraram toda a ação.
Primeiro, o bandido entra na lanchonete e aborda o dono. Depois, ele vai para o caixa, mas não leva nada. O mascarado deixa o estabelecimento. Em outra imagem o suspeito é visto do lado de fora. Na sequência ele aborda um homem e entra novamente. Ele pega o celular de clientes e vai embora.
Em entrevista para a TV Gazeta, o dono da lanchonete disse que ainda está muito assustado e contou que a todo momento o ladrão pedia dinheiro e fazia movimentos dando a entender que estaria com uma arma por baixo da roupa.
Segundo o comerciante, a ação durou menos de 5 minutos e foi a primeira vez que a lanchonete foi alvo de ladrões. Até o momento, ninguém foi preso.
Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta

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