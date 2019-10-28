Mascarado assalta clientes de lanchonete em Governador Lindenberg Crédito: Reprodução

Clientes de uma lanchonete localizada em Governador Lindenberg, na região Noroeste do Estado, viveram momentos de tensão na noite deste domingo (27) quando um homem mascarado entrou no estabelecimento e anunciou um assalto. Imagens das câmeras de monitoramento flagraram toda a ação.

Primeiro, o bandido entra na lanchonete e aborda o dono. Depois, ele vai para o caixa, mas não leva nada. O mascarado deixa o estabelecimento. Em outra imagem o suspeito é visto do lado de fora. Na sequência ele aborda um homem e entra novamente. Ele pega o celular de clientes e vai embora.

Em entrevista para a TV Gazeta, o dono da lanchonete disse que ainda está muito assustado e contou que a todo momento o ladrão pedia dinheiro e fazia movimentos dando a entender que estaria com uma arma por baixo da roupa.

Segundo o comerciante, a ação durou menos de 5 minutos e foi a primeira vez que a lanchonete foi alvo de ladrões. Até o momento, ninguém foi preso.